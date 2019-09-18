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За 10 годин – 50 кілометрів: волиняни організували нічний піший похід. ФОТО

За 10 годин – 50 кілометрів: волиняни організували нічний піший похід. ФОТО
Мешканці Нововолинська пішки здолали 50 кілометрів за 10 годин. Нічний похід організував тренер спортивної «Кузні тіла» Сергій Смолярук.

Долучилися до пішої пригоди 17 людей. Розпочали похід о 17-й вечора суботи, 15-го серпня. Повернулися додому зранку, подолавши 50 кілометрів за 10 годин. Для перепочинку було лише 20 хвилин в загальному, пише "БУГ".

Маршрут пролягав від Нововолинська трасою до Володимира-Волинського, далі по об’їздній на села Зимно, Бубнів, Сосни, Грибовиця.

Сергій Смолярук розповідає: «Раніше часто ходив у такі походи. Є в Кузні люди, які більш фізично підготовлені та давно займаються спортом. Виникла ідея подолати таку дистанцію».

Подібний похід – це перевірка своїх сил та дружня компанія, розповідає тренер. А по поверненні додому – нереальна втома, але незабутні враження: зорепад, чумацький шлях, гарні бесіди, пісні.

Деякі дівчата побачили на вагах мінус 2 кг.

«Кожен учасник походу отримує заряд мотивації та задоволення собою, що подолали виклик та отримали класний результат», – говорить тренер.

У похід обов’язково потрібно було взяти з собою головний убір, теплий верхній одяг, не менше однієї літри води, ліхтарик, додаткові шкарпетки та одягнути взуття, в якому звикли ходити, щоб не пошкодити ноги. А ще – джерело вуглеводів – солодощі. Тренер розповідає, що подібний похід – це єдиний період, коли можна їсти все.

«Калорії втрачаються. По показам програми, ми спалили більше 2-х з половиною тисяч. Тому брати в такий похід можна будь-яку їжу. Це може бути приємним бонусом для тих, хто тримає себе в формі та їсть правильно», – говорить Сергій.

Це був другий похід «Кузні тіла», але не останній. Першого разу – налякав дощ, розповідає тренер.

«Ми пройшли 30 кілометрів трішки меншим складом. Та довелося повернутися. Вже другий раз подолали намічену дистанцію. Плануємо через два тижні знову йти на таку ж дистанцію, але іншим шляхом», – поділився Сергій.

За 10 годин – 50 кілометрів: волиняни організували нічний піший похід. ФОТО
За 10 годин – 50 кілометрів: волиняни організували нічний піший похід. ФОТО
За 10 годин – 50 кілометрів: волиняни організували нічний піший похід. ФОТО

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Теги: нічний похід, волинянини
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