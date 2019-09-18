За 10 годин – 50 кілометрів: волиняни організували нічний піший похід. ФОТО

Сергій Смолярук.



Долучилися до пішої пригоди 17 людей. Розпочали похід о 17-й вечора суботи, 15-го серпня. Повернулися додому зранку, подолавши 50 кілометрів за 10 годин. Для перепочинку було лише 20 хвилин в загальному,



Маршрут пролягав від Нововолинська трасою до Володимира-Волинського, далі по об’їздній на села Зимно, Бубнів, Сосни, Грибовиця.



Сергій Смолярук розповідає: «Раніше часто ходив у такі походи. Є в Кузні люди, які більш фізично підготовлені та давно займаються спортом. Виникла ідея подолати таку дистанцію».



Подібний похід – це перевірка своїх сил та дружня компанія, розповідає тренер. А по поверненні додому – нереальна втома, але незабутні враження: зорепад, чумацький шлях, гарні бесіди, пісні.



Деякі дівчата побачили на вагах мінус 2 кг.



«Кожен учасник походу отримує заряд мотивації та задоволення собою, що подолали виклик та отримали класний результат», – говорить тренер.



У похід обов’язково потрібно було взяти з собою головний убір, теплий верхній одяг, не менше однієї літри води, ліхтарик, додаткові шкарпетки та одягнути взуття, в якому звикли ходити, щоб не пошкодити ноги. А ще – джерело вуглеводів – солодощі. Тренер розповідає, що подібний похід – це єдиний період, коли можна їсти все.



«Калорії втрачаються. По показам програми, ми спалили більше 2-х з половиною тисяч. Тому брати в такий похід можна будь-яку їжу. Це може бути приємним бонусом для тих, хто тримає себе в формі та їсть правильно», – говорить Сергій.



Це був другий похід «Кузні тіла», але не останній. Першого разу – налякав дощ, розповідає тренер.



«Ми пройшли 30 кілометрів трішки меншим складом. Та довелося повернутися. Вже другий раз подолали намічену дистанцію. Плануємо через два тижні знову йти на таку ж дистанцію, але іншим шляхом», – поділився Сергій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці Нововолинська пішки здолали 50 кілометрів за 10 годин. Нічний похід організував тренер спортивної «Кузні тіла»Долучилися до пішої пригоди 17 людей. Розпочали похід о 17-й вечора суботи, 15-го серпня. Повернулися додому зранку, подолавши 50 кілометрів за 10 годин. Для перепочинку було лише 20 хвилин в загальному, пише "БУГ".Маршрут пролягав від Нововолинська трасою до Володимира-Волинського, далі по об’їздній на села Зимно, Бубнів, Сосни, Грибовиця.Сергій Смолярук розповідає: «Раніше часто ходив у такі походи. Є в Кузні люди, які більш фізично підготовлені та давно займаються спортом. Виникла ідея подолати таку дистанцію».Подібний похід – це перевірка своїх сил та дружня компанія, розповідає тренер. А по поверненні додому – нереальна втома, але незабутні враження: зорепад, чумацький шлях, гарні бесіди, пісні.Деякі дівчата побачили на вагах мінус 2 кг.«Кожен учасник походу отримує заряд мотивації та задоволення собою, що подолали виклик та отримали класний результат», – говорить тренер.У похід обов’язково потрібно було взяти з собою головний убір, теплий верхній одяг, не менше однієї літри води, ліхтарик, додаткові шкарпетки та одягнути взуття, в якому звикли ходити, щоб не пошкодити ноги. А ще – джерело вуглеводів – солодощі. Тренер розповідає, що подібний похід – це єдиний період, коли можна їсти все.«Калорії втрачаються. По показам програми, ми спалили більше 2-х з половиною тисяч. Тому брати в такий похід можна будь-яку їжу. Це може бути приємним бонусом для тих, хто тримає себе в формі та їсть правильно», – говорить Сергій.Це був другий похід «Кузні тіла», але не останній. Першого разу – налякав дощ, розповідає тренер.«Ми пройшли 30 кілометрів трішки меншим складом. Та довелося повернутися. Вже другий раз подолали намічену дистанцію. Плануємо через два тижні знову йти на таку ж дистанцію, але іншим шляхом», – поділився Сергій.

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