Троє грабіжників, які викрали у волинянина понад 1 мільйон, залишились під вартою





Нагадаємо, того ранку двоє нападників, застосувавши перцевий балончик та фізичне насильство, викрали у чоловіка барсетку з грішми в різній валюті на суму понад 1 мільйон гривень та втекли автомобілем, за кермом якого перебував їхній третій спільник, у напрямку Львова, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.



За дві години правоохоронці затримали авто у Рівненській області.



Під час затримання 50-річний раніше судимий уже за розбій громадянин намагався втекти зі здобиччю, проте це йому не вдалося.



І йому, і його спільникам – 48-річному раніше судимому та 24-річному не судимому жителям Житомирщини – повідомили про підозру у вчиненні групою осіб розбою, спрямованого на заволодіння майном у особливо великих розмірах (ч.4 с.187 КК України), й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.



Сторона захисту оскаржила рішення суду про обрання такого запобіжного заходу в апеляційному порядку. Проте Волинський апеляційний суд залишив усіх трьох підозрюваних під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прокурори відстояли в суді апеляційної інстанції запобіжний захід у вигляді тримання під вартою трьом жителям Житомирської області, які 2 серпня 2020 року у Нововолинську вчинили розбійний напад на чоловіка. Нагадаємо, того ранку двоє нападників, застосувавши перцевий балончик та фізичне насильство, викрали у чоловіка барсетку з грішми в різній валюті на суму понад 1 мільйон гривень та втекли автомобілем, за кермом якого перебував їхній третій спільник, у напрямку Львова, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.За дві години правоохоронці затримали авто у Рівненській області.Під час затримання 50-річний раніше судимий уже за розбій громадянин намагався втекти зі здобиччю, проте це йому не вдалося.І йому, і його спільникам – 48-річному раніше судимому та 24-річному не судимому жителям Житомирщини – повідомили про підозру у вчиненні групою осіб розбою, спрямованого на заволодіння майном у особливо великих розмірах (ч.4 с.187 КК України), й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.Сторона захисту оскаржила рішення суду про обрання такого запобіжного заходу в апеляційному порядку. Проте Волинський апеляційний суд залишив усіх трьох підозрюваних під вартою.

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