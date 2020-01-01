На Волині поліція за два тижні склала 8 протоколів на заклади, які працювали після опівночі

Поліція Волині контролює дотримання норм карантину суб’єктами господарювання, зокрема – закладами торгівлі, харчування, розважальними закладами та перевізниками.Про це у коментаріповідомили у секторі комунікації поліції Волині.Зокрема, розповіли, що із 3-го серпня, коли Луцьк потрапив у червону карантинну зону, працюють спецгрупи, у складі яких - поліцейські і фахівці Держпродспоживслужби. З 3-го серпня здійснили вже майже 1600 перевірок на дотримання правил карантину, з них найбільше – закладів торгівлі, харчування, 87 розважальних закладів і майже пів сотні перевізників.Щодо розважальних закладів, то перевіряють, зокрема, чи не порушують вони вимогу не працювати після опівночі.За останні два тижні поліцейські склали 78 адмінпротоколів через порушення правил карантину, з них 13 – через порушення карантинних обмежень перевізниками та 8 – через порушення розважальними закладами. У всіх випадках йдеться про роботу у нічний час, що заборонено у період карантину. Додають також, що на деякі заклади такі протоколи складали неодноразово.За інформацією сектору комунікації поліції області, після встановлення нового епідемічного зонування, скасування червоної зони у Луцьку та встановлення помаранчевої на території Луцького та Любешівського районів, спецгрупа з поліцейських та представників Держпродспоживслужби посилено контролюватиме саме ці райони.Додають також, що з початку карантину усього склали 812 адмінпротоколів, з них 44 – за порушення правил діяльності розважальних закладів у карантинний період.Зауважимо, що штрафи порушники карантину сплачуватимуть у випадку відповідних рішень судів.