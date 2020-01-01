На Волині поліція за два тижні склала 8 протоколів на заклади, які працювали після опівночі
Сьогодні, 18:12
Поліція Волині контролює дотримання норм карантину суб’єктами господарювання, зокрема – закладами торгівлі, харчування, розважальними закладами та перевізниками.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Зокрема, розповіли, що із 3-го серпня, коли Луцьк потрапив у червону карантинну зону, працюють спецгрупи, у складі яких - поліцейські і фахівці Держпродспоживслужби. З 3-го серпня здійснили вже майже 1600 перевірок на дотримання правил карантину, з них найбільше – закладів торгівлі, харчування, 87 розважальних закладів і майже пів сотні перевізників.
Щодо розважальних закладів, то перевіряють, зокрема, чи не порушують вони вимогу не працювати після опівночі.
За останні два тижні поліцейські склали 78 адмінпротоколів через порушення правил карантину, з них 13 – через порушення карантинних обмежень перевізниками та 8 – через порушення розважальними закладами. У всіх випадках йдеться про роботу у нічний час, що заборонено у період карантину. Додають також, що на деякі заклади такі протоколи складали неодноразово.
За інформацією сектору комунікації поліції області, після встановлення нового епідемічного зонування, скасування червоної зони у Луцьку та встановлення помаранчевої на території Луцького та Любешівського районів, спецгрупа з поліцейських та представників Держпродспоживслужби посилено контролюватиме саме ці райони.
Додають також, що з початку карантину усього склали 812 адмінпротоколів, з них 44 – за порушення правил діяльності розважальних закладів у карантинний період.
Зауважимо, що штрафи порушники карантину сплачуватимуть у випадку відповідних рішень судів.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Зокрема, розповіли, що із 3-го серпня, коли Луцьк потрапив у червону карантинну зону, працюють спецгрупи, у складі яких - поліцейські і фахівці Держпродспоживслужби. З 3-го серпня здійснили вже майже 1600 перевірок на дотримання правил карантину, з них найбільше – закладів торгівлі, харчування, 87 розважальних закладів і майже пів сотні перевізників.
Щодо розважальних закладів, то перевіряють, зокрема, чи не порушують вони вимогу не працювати після опівночі.
За останні два тижні поліцейські склали 78 адмінпротоколів через порушення правил карантину, з них 13 – через порушення карантинних обмежень перевізниками та 8 – через порушення розважальними закладами. У всіх випадках йдеться про роботу у нічний час, що заборонено у період карантину. Додають також, що на деякі заклади такі протоколи складали неодноразово.
За інформацією сектору комунікації поліції області, після встановлення нового епідемічного зонування, скасування червоної зони у Луцьку та встановлення помаранчевої на території Луцького та Любешівського районів, спецгрупа з поліцейських та представників Держпродспоживслужби посилено контролюватиме саме ці райони.
Додають також, що з початку карантину усього склали 812 адмінпротоколів, з них 44 – за порушення правил діяльності розважальних закладів у карантинний період.
Зауважимо, що штрафи порушники карантину сплачуватимуть у випадку відповідних рішень судів.
Головне фото - ілюстративне.
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