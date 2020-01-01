вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині поліція за два тижні склала 8 протоколів на заклади, які працювали після опівночі

На Волині поліція за два тижні склала 8 протоколів на заклади, які працювали після опівночі
Поліція Волині контролює дотримання норм карантину суб’єктами господарювання, зокрема – закладами торгівлі, харчування, розважальними закладами та перевізниками.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Зокрема, розповіли, що із 3-го серпня, коли Луцьк потрапив у червону карантинну зону, працюють спецгрупи, у складі яких - поліцейські і фахівці Держпродспоживслужби. З 3-го серпня здійснили вже майже 1600 перевірок на дотримання правил карантину, з них найбільше – закладів торгівлі, харчування, 87 розважальних закладів і майже пів сотні перевізників.

Щодо розважальних закладів, то перевіряють, зокрема, чи не порушують вони вимогу не працювати після опівночі.

За останні два тижні поліцейські склали 78 адмінпротоколів через порушення правил карантину, з них 13 – через порушення карантинних обмежень перевізниками та 8 – через порушення розважальними закладами. У всіх випадках йдеться про роботу у нічний час, що заборонено у період карантину. Додають також, що на деякі заклади такі протоколи складали неодноразово.

За інформацією сектору комунікації поліції області, після встановлення нового епідемічного зонування, скасування червоної зони у Луцьку та встановлення помаранчевої на території Луцького та Любешівського районів, спецгрупа з поліцейських та представників Держпродспоживслужби посилено контролюватиме саме ці райони.

Додають також, що з початку карантину усього склали 812 адмінпротоколів, з них 44 – за порушення правил діяльності розважальних закладів у карантинний період.

Зауважимо, що штрафи порушники карантину сплачуватимуть у випадку відповідних рішень судів.

Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Волинь, нічні клуби, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині поліція за два тижні склала 8 протоколів на заклади, які працювали після опівночі
Сьогодні, 18:12
За 10 годин – 50 кілометрів: волиняни організували нічний піший похід. ФОТО
Сьогодні, 17:50
На Волині викрили підпільний цех, де була партія спирту й сигарет на 21 мільйон
Сьогодні, 17:18
Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну звання Героя України
Сьогодні, 16:55
У Луцьку зазнала змін черга на житло
Сьогодні, 16:42
Схожі новини
У Луцьку розшукують чоловіка, який 16 днів тому пішов з дому і не повернувся У Луцьку розшукують чоловіка, який 16 днів тому пішов з дому і не повернувся
23 липень, 15:38
У Луцьку влаштували рейд нічним клубам та пабам: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО У Луцьку влаштували рейд нічним клубам та пабам: скільки склали протоколів за порушення карантину. ФОТО
20 липень, 20:15
У Луцьку патрульні піймали п'яного 19-річного водія з підробленими документами У Луцьку патрульні піймали п'яного 19-річного водія з підробленими документами
25 травень, 15:55
Лучанину, який побив правоохоронця у місцевому відділку поліції, на рік обмежили волю Лучанину, який побив правоохоронця у місцевому відділку поліції, на рік обмежили волю
25 травень, 14:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині поліція за два тижні склала 8 протоколів на заклади, які працювали після опівночі
Сьогодні, 18:12
 0
За 10 годин – 50 кілометрів: волиняни організували нічний піший похід. ФОТО
Сьогодні, 17:50
 0
На Волині викрили підпільний цех, де була партія спирту й сигарет на 21 мільйон
Сьогодні, 17:18
 0
Зеленський присвоїв Кузьмі Скрябіну звання Героя України
Сьогодні, 16:55
 0
У Луцьку зазнала змін черга на житло
Сьогодні, 16:42
 0
Медіа
відео
1/8