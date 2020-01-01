Працівники волинської психлікарні не отримують зарплату, грошей не вистачає на ліки та на харчування пацієнтів





Про це Людмила Юрко.



Нині у двох психлікарнях - Луцькій та Олицькій перебуває 490 пацієнтів. Працює 702 працівники. Зі слів Людмили Юрко, за 2 тижні серпня із лікарні звільнилися 6 працівників.



Сьогодні, 17 серпня, майже сотня працівників лікарні зібралися на збори трудового колективу. Працівники лікарні планували перекривати дорогу міжнародного значення, але спочатку вирішили обговорити це питання в колективі, - каже Людмила Юрко.



У зв’язку з другим етапом медреформи, який розпочався 1 квітня обласна психіатрична лікарня фінансується з медичної субвенції - гроші мають отримувати з Національної служби здоров'я і місцевого бюджету, тобто обласної ради, - розповідає Людмила Юрко про фінансування закладу.



Національна служба здоров'я визначила розмір фінансування по статистичній звітності лікарні за 2018 рік, - каже Людмила Юрко:



"Проблема виникла тому, що до обласної психічної лікарні з 1 квітня приєднали Олицьку психіатричну лікарню. Кількість грошей ділиться уже на 2 лікарні, а щомісячна потреба 5 мільйонів 500 тисяч. Ми маємо 2 мільйони 400 тисяч. Їх не вистачає" - каже Людмила Юрко.



Крім невчасної виплати зарплати у медзакладі відсутні гроші на придбання медикаментів та продуктів, кажуть медики. Медична сестра з дієтичного харчування Людмила Філюк каже: "На даний час маємо для загальних хворих один раз в тиждень дати рибу. Ні м’яса, нічого нема. На сьогодні навіть салатів нема".



Хворих годують із продуктів, які закупили минулого року. Цими продуктами діляться з Олицькою лікарнею, - каже шеф-кухар медзакладу Лідія Сікорська.



38 років тут працює дитячим лікарем-психіатром Віталій Вдовиченко. Розповідає: кілька днів тому отримав зарплату за червень: "Не маємо заробітної плати за липень і авансу за серпень. Хоча раніше отримували регулярно по 1 і 15 числа кожного місяця".



Сьогодні працівники лікарні направили лист-звернення з приводу фінансування медзакладу до управління охорони здоров’я та Волинської обласної ради. Т. в. о. начальника управління охорони здоров’я Волинської ОДА Людмила Тимощук каже, що загалом по Україні психіатричні лікарні фінансуються на 30 відсотків від потреби. "Кожен заклад є автоматизованим, вони підприємства, самостійні господарі. Вони самі без обласної ради укладали контракти із з НСЗУ", - каже Людмила Тимощук.



В Олицькій психіатричній лікарні взагалі неукладений контракт з Національною службою здоров'я України. Туди гроші взагалі не надходять, тому така склалася ситуація із заборгованістю, - розповіла тимчасово виконуюча обов'язки начальника обласного управління охорони здоров'я Людмила Тимощук.



Поки надіються, що кошти із Міністерства надійдуть. Якщо ні – то шукатимуть вихід із ситуації на рівні області, каже чиновниця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад місяць працівники Волинської обласної психіатричної лікарні не отримують заробітної плати, грошей не вистачає на медикаменти та на харчування пацієнтів.Про це "Суспільному" розповіла виконувачка обов'язків директорки обласної психіатричної лікарніНині у двох психлікарнях - Луцькій та Олицькій перебуває 490 пацієнтів. Працює 702 працівники. Зі слів Людмили Юрко, за 2 тижні серпня із лікарні звільнилися 6 працівників.Сьогодні, 17 серпня, майже сотня працівників лікарні зібралися на збори трудового колективу.але спочатку вирішили обговорити це питання в колективі, - каже Людмила Юрко.У зв’язку з другим етапом медреформи, який розпочався 1 квітня обласна психіатрична лікарня фінансується з медичної субвенції - гроші мають отримувати з Національної служби здоров'я і місцевого бюджету, тобто обласної ради, - розповідає Людмила Юрко про фінансування закладу.Національна служба здоров'я визначила розмір фінансування по статистичній звітності лікарні за 2018 рік, - каже Людмила Юрко:"Проблема виникла тому, що до обласної психічної лікарні з 1 квітня приєднали Олицьку психіатричну лікарню. Кількість грошей ділиться уже на 2 лікарні, а щомісячна потреба 5 мільйонів 500 тисяч. Ми маємо 2 мільйони 400 тисяч. Їх не вистачає" - каже Людмила Юрко.Крім невчасної виплати зарплати у медзакладі відсутні гроші на придбання медикаментів та продуктів, кажуть медики. Медична сестра з дієтичного харчуваннякаже: "На даний час маємо для загальних хворих один раз в тиждень дати рибу. Ні м’яса, нічого нема. На сьогодні навіть салатів нема".Хворих годують із продуктів, які закупили минулого року. Цими продуктами діляться з Олицькою лікарнею, - каже шеф-кухар медзакладу38 років тут працює дитячим лікарем-психіатром Віталій Вдовиченко. Розповідає: кілька днів тому отримав зарплату за червень: "Не маємо заробітної плати за липень і авансу за серпень. Хоча раніше отримували регулярно по 1 і 15 числа кожного місяця".Сьогодні працівники лікарні направили лист-звернення з приводу фінансування медзакладу до управління охорони здоров’я та Волинської обласної ради. Т. в. о. начальника управління охорони здоров’я Волинської ОДАкаже, що загалом по Україні психіатричні лікарні фінансуються на 30 відсотків від потреби. "Кожен заклад є автоматизованим, вони підприємства, самостійні господарі. Вони самі без обласної ради укладали контракти із з НСЗУ", - каже Людмила Тимощук.В Олицькій психіатричній лікарні взагалі неукладений контракт з Національною службою здоров'я України. Туди гроші взагалі не надходять, тому така склалася ситуація із заборгованістю, - розповіла тимчасово виконуюча обов'язки начальника обласного управління охорони здоров'я Людмила Тимощук.Поки надіються, що кошти із Міністерства надійдуть. Якщо ні – то шукатимуть вихід із ситуації на рівні області, каже чиновниця.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію