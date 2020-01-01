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За 140 рослин незаконно посіяного маку волинянці загрожує 3 роки тюрми

За 140 рослин незаконно посіяного маку волинянці загрожує 3 роки тюрми
За незаконний посів маку волинянці загрожує до трьох років обмеження волі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.

У п’ятницю, 14 серпня, оперативники виявили на земельній ділянці, яка належить 48-річній жительці Володимир-Волинського району, 140 рослин маку снодійного.

Незаконний посів маку вилучили та направили на дослідження у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Санкція ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

За 140 рослин незаконно посіяного маку волинянці загрожує 3 роки тюрми

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Теги: Володимир-Волинський район, посіви маку
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