За 140 рослин незаконно посіяного маку волинянці загрожує 3 роки тюрми
Сьогодні, 20:50
За незаконний посів маку волинянці загрожує до трьох років обмеження волі.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
У п’ятницю, 14 серпня, оперативники виявили на земельній ділянці, яка належить 48-річній жительці Володимир-Волинського району, 140 рослин маку снодійного.
Незаконний посів маку вилучили та направили на дослідження у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Санкція ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
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Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.
У п’ятницю, 14 серпня, оперативники виявили на земельній ділянці, яка належить 48-річній жительці Володимир-Волинського району, 140 рослин маку снодійного.
Незаконний посів маку вилучили та направили на дослідження у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Санкція ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.
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