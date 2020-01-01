За 140 рослин незаконно посіяного маку волинянці загрожує 3 роки тюрми





Про це



У п’ятницю, 14 серпня, оперативники виявили на земельній ділянці, яка належить 48-річній жительці Володимир-Волинського району, 140 рослин маку снодійного.



Незаконний посів маку вилучили та направили на дослідження у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



Санкція ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За незаконний посів маку волинянці загрожує до трьох років обмеження волі.Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.У п’ятницю, 14 серпня, оперативники виявили на земельній ділянці, яка належить 48-річній жительці Володимир-Волинського району, 140 рослин маку снодійного.Незаконний посів маку вилучили та направили на дослідження у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Санкція ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

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