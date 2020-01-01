У селищі на Волині продезінфікували будинки. ФОТО
Сьогодні, 05:26
У селищі Любешів продезінфікували під'їзди та сходові клітки у багатоквартирних будинках.
Про це йдеться у повідомленні на сайті ДСНС у Волинській області.
Любешівські рятувальники допомагли місцевій владі протистояти поширенню COVID-19 шляхом оброблення дезінфікувальним розчином різних поверхонь, територій та об’єктів, які є потенційними місцями можливого поширення вірусу.
Так, 17 серпня, на прохання голови селищної ради смт Любешів, рятувальники місцевого підрозділу провели дезінфекцію у під’їздах та сходинкових площадках багатоквартирних будинків у смт Любешів на вулицях Свободи, Сагайдачного та прилеглих до них провулках.
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Про це йдеться у повідомленні на сайті ДСНС у Волинській області.
Любешівські рятувальники допомагли місцевій владі протистояти поширенню COVID-19 шляхом оброблення дезінфікувальним розчином різних поверхонь, територій та об’єктів, які є потенційними місцями можливого поширення вірусу.
Так, 17 серпня, на прохання голови селищної ради смт Любешів, рятувальники місцевого підрозділу провели дезінфекцію у під’їздах та сходинкових площадках багатоквартирних будинків у смт Любешів на вулицях Свободи, Сагайдачного та прилеглих до них провулках.
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