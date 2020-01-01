У селищі на Волині продезінфікували будинки. ФОТО

У селищі Любешів продезінфікували під'їзди та сходові клітки у багатоквартирних будинках.Про це йдеться у повідомленні на сайті ДСНС у Волинській області.Любешівські рятувальники допомагли місцевій владі протистояти поширенню COVID-19 шляхом оброблення дезінфікувальним розчином різних поверхонь, територій та об’єктів, які є потенційними місцями можливого поширення вірусу.Так, 17 серпня, на прохання голови селищної ради смт Любешів, рятувальники місцевого підрозділу провели дезінфекцію у під’їздах та сходинкових площадках багатоквартирних будинків у смт Любешів на вулицях Свободи, Сагайдачного та прилеглих до них провулках.