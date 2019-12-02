Митрополит Михаїл освятив у волинському селі церкву. ФОТО

У громаді Архістратига Божого Михаїла в с. Кругель Ковельського деканату митрополит Луцький і Волинськийосвятив храм і престіл та очолив Божественну літургію.Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.З високопреосвященним служили: старший декан протоієрей, настоятель священник, декани округів протоієреїта, інше духовенство Ковельського і Старовижівського благочинь.Разом з усіма молився голова райрадиУ слові архієрей привітав парафіян із визначною подією – освяченням дому Божого. Адже для християнина – це важливий факт в житті. Віруюча людина сьомий день проводить у єднанні з Господом, переконує архіпастир.«До чого ми повинні присвятити воскресний день? Чи це зима, чи це літо, чи це осінь? Не косінню картоплиння, а своєму єднанню з Богом, Який тебе створив», – пояснює високопреосвященний та додає, що цей день варто також присвяти і батькам, які тебе народили, родині, яка виховала, а також сьомий день нам потрібен аби проаналізувати себе і свої вчинки, «звірити їх із Євангельською істиною».Також священники відслужили літію на могилі першого будівничого цією церкви. Як розповів о. Назарій, Трифон Денисович був одним із перших, хто взявся за роботу біля Божого дома й доклав чимало зусиль, аби сьогодні у цьому селі освятили місце спілкування з Господом.На завершення Богослужіння керуючий єпархією вручив благословенні грамоти активним парафіянам, зокрема, дружині будівничого, що похований біля храму,Це не перший Божий дім у цьому селі. Відомий дослідник Н. Теодорович у томі п’ятому книги «Волинь в описах міст, містечок і сіл...», що надійшов 1903 року для передплатників «Волынских епархиальных ведомостей», пише: «У селі церква в ім’я Архістратига Михаїла. Коли й ким збудована, невідомо. Дерев’яна з такою ж дзвіницею, прибудованою в 1880 р., на дубових підвалинах, крита залізом. Начинням і ризницею бідна». Тут служили священник Мелетій Сакович і псаломник Матвій Гнажевський, але кругельська церква була приписана до парафії в с. Нові Кошари.