Чому можуть перенести місцеві вибори





Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів, передає



"Сьогодні країна поділена на так звані території епіднебезпеки, і якщо ми будемо відмічати перевищення, 50% територій буде в так званій “червоній зоні”, це буде підстава для того, щоб серйозно задуматись про доцільність проведення масових заходів, в тому числі виборів“, — сказав Ляшко, відповідаючи на питання, чи буде безпечно проводити вибори 25 жовтня за умови, якщо приріст захворюваності в державі збережеться.



“Наразі ми за приклад беремо Польщу, яка нещодавно проводила вибори, їхні чіткі рекомендації показали, що дотримання протиепідемічних норм не впливає на зростання кількості випадків захворювання коронавірусною хворобою”, — додав головний санлікар.



Додамо, Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Якщо половина території країни опиниться в "червоній" зоні карантину, це може бути підставою для перенесення місцевих виборів.Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Українив ефірі одного з телеканалів, передає УНН. "Сьогодні країна поділена на так звані території епіднебезпеки, і якщо ми будемо відмічати перевищення, 50% територій буде в так званій “червоній зоні”, це буде підстава для того, щоб серйозно задуматись про доцільність проведення масових заходів, в тому числі виборів“, — сказав Ляшко, відповідаючи на питання, чи буде безпечно проводити вибори 25 жовтня за умови, якщо приріст захворюваності в державі збережеться.“Наразі ми за приклад беремо Польщу, яка нещодавно проводила вибори, їхні чіткі рекомендації показали, що дотримання протиепідемічних норм не впливає на зростання кількості випадків захворювання коронавірусною хворобою”, — додав головний санлікар.Додамо, Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня.

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