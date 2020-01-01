Чому можуть перенести місцеві вибори
Сьогодні, 01:13
Якщо половина території країни опиниться в "червоній" зоні карантину, це може бути підставою для перенесення місцевих виборів.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Сьогодні країна поділена на так звані території епіднебезпеки, і якщо ми будемо відмічати перевищення, 50% територій буде в так званій “червоній зоні”, це буде підстава для того, щоб серйозно задуматись про доцільність проведення масових заходів, в тому числі виборів“, — сказав Ляшко, відповідаючи на питання, чи буде безпечно проводити вибори 25 жовтня за умови, якщо приріст захворюваності в державі збережеться.
“Наразі ми за приклад беремо Польщу, яка нещодавно проводила вибори, їхні чіткі рекомендації показали, що дотримання протиепідемічних норм не впливає на зростання кількості випадків захворювання коронавірусною хворобою”, — додав головний санлікар.
Додамо, Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня.
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Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Сьогодні країна поділена на так звані території епіднебезпеки, і якщо ми будемо відмічати перевищення, 50% територій буде в так званій “червоній зоні”, це буде підстава для того, щоб серйозно задуматись про доцільність проведення масових заходів, в тому числі виборів“, — сказав Ляшко, відповідаючи на питання, чи буде безпечно проводити вибори 25 жовтня за умови, якщо приріст захворюваності в державі збережеться.
“Наразі ми за приклад беремо Польщу, яка нещодавно проводила вибори, їхні чіткі рекомендації показали, що дотримання протиепідемічних норм не впливає на зростання кількості випадків захворювання коронавірусною хворобою”, — додав головний санлікар.
Додамо, Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня.
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