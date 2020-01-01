вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чому можуть перенести місцеві вибори

Чому можуть перенести місцеві вибори
Якщо половина території країни опиниться в "червоній" зоні карантину, це може бути підставою для перенесення місцевих виборів.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

"Сьогодні країна поділена на так звані території епіднебезпеки, і якщо ми будемо відмічати перевищення, 50% територій буде в так званій “червоній зоні”, це буде підстава для того, щоб серйозно задуматись про доцільність проведення масових заходів, в тому числі виборів“, — сказав Ляшко, відповідаючи на питання, чи буде безпечно проводити вибори 25 жовтня за умови, якщо приріст захворюваності в державі збережеться.

“Наразі ми за приклад беремо Польщу, яка нещодавно проводила вибори, їхні чіткі рекомендації показали, що дотримання протиепідемічних норм не впливає на зростання кількості випадків захворювання коронавірусною хворобою”, — додав головний санлікар.

Додамо, Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибори, Україна, МОЗ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому можуть перенести місцеві вибори
Сьогодні, 01:13
«Шахтар» зазнав розгромної поразки і вилетів з Ліги Європи
Сьогодні, 00:04
18 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
За мотивами книги Кузьми Скрябіна почали знімати фільм. ФОТО
17 серпень, 23:35
Призначили нового головного поліцейського Луцького району: що про нього відомо
17 серпень, 22:57
Схожі новини
В Україні хочуть запровадити нове обов'язкове щеплення В Україні хочуть запровадити нове обов'язкове щеплення
05 серпень, 23:34
Повідомили ймовірну дату місцевих виборів Повідомили ймовірну дату місцевих виборів
09 липень, 23:59
Ранок 8 липня: в Україні – 807 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 37 Ранок 8 липня: в Україні – 807 нових випадків коронавірусу, з них на Волині – 37
08 липень, 09:01
Ранок 22 червня: в Україні – 681 новий випадок коронавірусу, на Волині – 70 Ранок 22 червня: в Україні – 681 новий випадок коронавірусу, на Волині – 70
22 червень, 09:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому можуть перенести місцеві вибори
Сьогодні, 01:13
 0
«Шахтар» зазнав розгромної поразки і вилетів з Ліги Європи
Сьогодні, 00:04
 0
18 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
За мотивами книги Кузьми Скрябіна почали знімати фільм. ФОТО
17 серпень, 23:35
 0
Призначили нового головного поліцейського Луцького району: що про нього відомо
17 серпень, 22:57
 0
Медіа
відео
1/8