У Маріуполі жінка хотіла продати свою новонароджену дитину





Про це повідомляє



"...викрито безробітну мешканку міста Маріуполя під час скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми, вчинена щодо малолітньої особи) КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19-річна жінка не перебувала на медичному обліку, як майбутня породілля, адже не планувала залишати у сім’ї новонароджену дитину. Упродовж 2 місяців, з метою власного збагачення, а саме купівлі квартири та автомобіля, зловмисниця підшукувала потенційних клієнтів для продажу хлопчика, якого після народження 12 серпня 2020 року "оцінила" у 400 000 грн”, - йдеться у повідомленні.



Горе-матір затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання грошових коштів від "покупця".



"Наразі немовля передали під нагляд лікарів до міської дитячої лікарні. Тривають невідкладні слідчі дії. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання міри запобіжного заходу", - вказали у прокуратурі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Донеччині 19-річна дівчина хотіла продати свою новонароджену дитину за 400 тис. грн.Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури області."...викрито безробітну мешканку міста Маріуполя під час скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми, вчинена щодо малолітньої особи) КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19-річна жінка не перебувала на медичному обліку, як майбутня породілля, адже не планувала залишати у сім’ї новонароджену дитину. Упродовж 2 місяців, з метою власного збагачення, а саме купівлі квартири та автомобіля, зловмисниця підшукувала потенційних клієнтів для продажу хлопчика, якого після народження 12 серпня 2020 року "оцінила" у 400 000 грн”, - йдеться у повідомленні.Горе-матір затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання грошових коштів від "покупця"."Наразі немовля передали під нагляд лікарів до міської дитячої лікарні. Тривають невідкладні слідчі дії. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманій про підозру та обрання міри запобіжного заходу", - вказали у прокуратурі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію