вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

За мотивами книги Кузьми Скрябіна почали знімати фільм. ФОТО

За мотивами книги Кузьми Скрябіна почали знімати фільм. ФОТО
В Україні почали знімати фільм за мотивами книги Андрія Кузьменка "Я, "Побєда" і Берлін".

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Держкіно України.

"ТОВ «Стар Медіа Продюсерський Хаб» розпочала фільмування проєкту "Я, «Побєда» і Берлін" за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна. Фільм створюється за підтримки Держкіно", - йдеться у дописі.
За мотивами книги Кузьми Скрябіна почали знімати фільм. ФОТО
За мотивами книги Кузьми Скрябіна почали знімати фільм. ФОТО

Нагадаємо, до Дня Народження (17 серпня) співаку, телеведучому та продюсеру Андрію Кузьменку (творчий псевдонім - Кузьма Скрябін) Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) з удостоєнням ордена Держави

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Скрябін, кіно, культура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Шахтар» зазнав розгромної поразки і вилетів з Ліги Європи
Сьогодні, 00:04
18 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
За мотивами книги Кузьми Скрябіна почали знімати фільм. ФОТО
17 серпень, 23:35
Призначили нового головного поліцейського Луцького району: що про нього відомо
17 серпень, 22:57
Показали відремонтовану ділянку дороги Устилуг – Луцьк – Рівне. ФОТО
17 серпень, 22:34
Схожі новини
Творці фільму «Черкаси» презентували драму у Луцьку. ФОТО Творці фільму «Черкаси» презентували драму у Луцьку. ФОТО
23 лютий, 16:05
Про видобуток бурштину на Волині знімуть фільм Про видобуток бурштину на Волині знімуть фільм
28 грудень, 2019, 23:25
В мережу потрапили кадри нового фільму про хлопчика-чарівника від Джоан Роулінг В мережу потрапили кадри нового фільму про хлопчика-чарівника від Джоан Роулінг
12 лютий, 2016, 08:32
Помер культовий радянський режисер Ельдар Рязанов Помер культовий радянський режисер Ельдар Рязанов
30 листопад, 2015, 01:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Шахтар» зазнав розгромної поразки і вилетів з Ліги Європи
Сьогодні, 00:04
 0
18 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
За мотивами книги Кузьми Скрябіна почали знімати фільм. ФОТО
17 серпень, 23:35
 0
Призначили нового головного поліцейського Луцького району: що про нього відомо
17 серпень, 22:57
 0
Показали відремонтовану ділянку дороги Устилуг – Луцьк – Рівне. ФОТО
17 серпень, 22:34
 0
Медіа
відео
1/8