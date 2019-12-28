За мотивами книги Кузьми Скрябіна почали знімати фільм. ФОТО
17 серпень, 23:35
В Україні почали знімати фільм за мотивами книги Андрія Кузьменка "Я, "Побєда" і Берлін".
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Держкіно України.
"ТОВ «Стар Медіа Продюсерський Хаб» розпочала фільмування проєкту "Я, «Побєда» і Берлін" за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна. Фільм створюється за підтримки Держкіно", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, до Дня Народження (17 серпня) співаку, телеведучому та продюсеру Андрію Кузьменку (творчий псевдонім - Кузьма Скрябін) Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) з удостоєнням ордена Держави
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Держкіно України.
"ТОВ «Стар Медіа Продюсерський Хаб» розпочала фільмування проєкту "Я, «Побєда» і Берлін" за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна. Фільм створюється за підтримки Держкіно", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, до Дня Народження (17 серпня) співаку, телеведучому та продюсеру Андрію Кузьменку (творчий псевдонім - Кузьма Скрябін) Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України (посмертно) з удостоєнням ордена Держави
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