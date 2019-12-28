За мотивами книги Кузьми Скрябіна почали знімати фільм. ФОТО

Андрія Кузьменка "Я, "Побєда" і Берлін".



Про це йдеться у повідомленні на сторінці Держкіно України.



"ТОВ «Стар Медіа Продюсерський Хаб» розпочала фільмування проєкту "Я, «Побєда» і Берлін" за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна. Фільм створюється за підтримки Держкіно", - йдеться у дописі.



Нагадаємо, до Дня Народження (17 серпня) співаку, телеведучому та продюсеру Андрію Кузьменку (творчий псевдонім - Кузьма Скрябін) Президент України

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