Як у Луцьку шахрай «здає» квартиру і видурює гроші. ВІДЕО
Сьогодні, 21:46
Журналісти викрили ймовірного квартирного шахрая, який "здає" квартиру в Луцьку.
Про це йдеться на сторінках ІА "Конкурент".
На одній із Facebook-спільнот лучан попереджали про афериста. За їх словами, він виставляє оголошення про здачу квартир. Коли знаходиться орендар - просить гроші, щоб доїхати до Луцька, а потім – зникає.
Журналісти вирішили «зняти» в чоловіка квартиру. Як намагався він втертися в довіру і в чому прорахувався – дивіться в сюжеті:
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Про це йдеться на сторінках ІА "Конкурент".
На одній із Facebook-спільнот лучан попереджали про афериста. За їх словами, він виставляє оголошення про здачу квартир. Коли знаходиться орендар - просить гроші, щоб доїхати до Луцька, а потім – зникає.
Журналісти вирішили «зняти» в чоловіка квартиру. Як намагався він втертися в довіру і в чому прорахувався – дивіться в сюжеті:
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