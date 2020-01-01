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Як у Луцьку шахрай «здає» квартиру і видурює гроші. ВІДЕО

Як у Луцьку шахрай «здає» квартиру і видурює гроші. ВІДЕО
Журналісти викрили ймовірного квартирного шахрая, який "здає" квартиру в Луцьку.

Про це йдеться на сторінках ІА "Конкурент".

На одній із Facebook-спільнот лучан попереджали про афериста. За їх словами, він виставляє оголошення про здачу квартир. Коли знаходиться орендар - просить гроші, щоб доїхати до Луцька, а потім – зникає.

Журналісти вирішили «зняти» в чоловіка квартиру. Як намагався він втертися в довіру і в чому прорахувався – дивіться в сюжеті:


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Теги: Луцьк, шахраї, оренда квартир
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