Чати в Instagram, Messenger і WhatsApp об'єднають
Сьогодні, 04:18
Компанія Facebook почала реалізовувати свій план з об’єднання чату в Instagram, Messenger і WhatsApp.
Журналісти видання The Verge з’ясували, що компанія найближчим часом об’єднає приватні повідомлення в Instagram і Facebook Messenger. У компанії вважають, що це поліпшить можливість «спілкуватися з друзями, які використовують Facebook», - пише ITsider.com.ua, посилаючись на видання The Verge.
Зміни позначаться й на дизайні — фірмовий знак паперового літачка буде замінений на логотип Messenger.
Оновлення також зробить чати більш яскравими і дозволить відповідати на повідомлення одним дотиком, просто провівши по них пальцем.
У коментарі виданню The Verge компанія підтвердила план об’єднання чатів в Instagram, Messenger і WhatsApp з наскрізним шифруванням. Таким чином Facebook хочe «створити більш приватний соціальний простір, в якому можна отримати доступ до всіх своїх друзів».
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Журналісти видання The Verge з’ясували, що компанія найближчим часом об’єднає приватні повідомлення в Instagram і Facebook Messenger. У компанії вважають, що це поліпшить можливість «спілкуватися з друзями, які використовують Facebook», - пише ITsider.com.ua, посилаючись на видання The Verge.
Зміни позначаться й на дизайні — фірмовий знак паперового літачка буде замінений на логотип Messenger.
Оновлення також зробить чати більш яскравими і дозволить відповідати на повідомлення одним дотиком, просто провівши по них пальцем.
У коментарі виданню The Verge компанія підтвердила план об’єднання чатів в Instagram, Messenger і WhatsApp з наскрізним шифруванням. Таким чином Facebook хочe «створити більш приватний соціальний простір, в якому можна отримати доступ до всіх своїх друзів».
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