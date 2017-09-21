Уряд обмежив в'їзд хасидів до Умані на юдейський Новий рік





Кабінет міністрів України підтримав рішення, ініційоване МВС, про обмеження на відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування Рош га-Шана. Про це повідомляє



Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що «щороку до Умані приїздить від 30 - 50 тис. хасидів з різних країн, які протягом трьох днів святкують та проводять різні релігійні обряди, відвідують святі місця».



За його словами, такий формат масового заходу під час пандемії створює величезні ризики розповсюдження вірусу не лише для учасників заходу, а і для місцевого населення.



«Ми з повагою ставимося до національних традицій різних народів та релігійних спільнот та щороку робимо усе, аби вони проходили за найвищими стандартами безпеки. Проте останні тижні Україна фіксує ріст спалахів захворювання на коронавірус серед населення. Аналогічна ситуація спостерігається і в інших державах. Що змушує уряди цих країн повертатися до більш жорстких карантинних обмежень. Ми заслухали доповіді профільних міністрів на уряді і дійшли висновку, що епідеміологічна ситуація в країні та світі не дає змоги організовувати та проводити масові заходи, тим паче за участі іноземців», - зазначив Аваков.



Очільник МВС додав, що аналогічної домовленості відомство досягло із представниками Православної церкви України та Української православної церкви, які відмовилися від проведення Хресної ходи через пандемію. Тому сподівається на розуміння в цьому питанні і від представників хасидської релігійної спільноти.



Аваков також наголосив, що МВС забезпечить усі технічні заходи для здійснення вищевказаних карантинних обмежень в Умані.



Святкування Рош га-Шана в Умані: що відомо



14 липня за результатами міжвідомчої наради в МЗС міський голова Умані Олександр Цебрій заявив, що готовий заблокувати в'їзди до міста у разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року – Рош га-Шана. Він також сказав, що у зв’язку з пандемією цього року паломництво хасидів до Умані для відзначення Рош га-Шана не відбудеться.



МЗС Ізраїлю закликало українську владу вжити заходів для того, щоб не допустити масових зібрань людей в Умані, аби не сприяти поширенню коронавірусу.



11 серпня міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов повідомив, що за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій цього року очікується паломництво до Умані від 5 до 10 тисяч хасидів для святкування Рош га-Шана.



17 серпня Цебрій готовий заблокувати в'їзди до міста у разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року – Рош га-Шана. У 2019 році для зустрічі 5780-го іудейського Нового року (Рош га-Шана) в Умань прибули понад 30 тис. паломників. Цього року Рош га-Шана почнеться 18 вересня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабмін обмежив відвідування Умані хасидами під час цьогорічного святкування Рош га-Шана.Кабінет міністрів України підтримав рішення, ініційоване МВС, про обмеження на відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування Рош га-Шана. Про це повідомляє УНІАН , посилаючись на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що «щороку до Умані приїздить від 30 - 50 тис. хасидів з різних країн, які протягом трьох днів святкують та проводять різні релігійні обряди, відвідують святі місця».За його словами, такий формат масового заходу під час пандемії створює величезні ризики розповсюдження вірусу не лише для учасників заходу, а і для місцевого населення.«Ми з повагою ставимося до національних традицій різних народів та релігійних спільнот та щороку робимо усе, аби вони проходили за найвищими стандартами безпеки. Проте останні тижні Україна фіксує ріст спалахів захворювання на коронавірус серед населення. Аналогічна ситуація спостерігається і в інших державах. Що змушує уряди цих країн повертатися до більш жорстких карантинних обмежень. Ми заслухали доповіді профільних міністрів на уряді і дійшли висновку, що епідеміологічна ситуація в країні та світі не дає змоги організовувати та проводити масові заходи, тим паче за участі іноземців», - зазначив Аваков.Очільник МВС додав, що аналогічної домовленості відомство досягло із представниками Православної церкви України та Української православної церкви, які відмовилися від проведення Хресної ходи через пандемію. Тому сподівається на розуміння в цьому питанні і від представників хасидської релігійної спільноти.Аваков також наголосив, що МВС забезпечить усі технічні заходи для здійснення вищевказаних карантинних обмежень в Умані.14 липня за результатами міжвідомчої наради в МЗС міський голова Умані Олександр Цебрій заявив, що готовий заблокувати в'їзди до міста у разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року – Рош га-Шана. Він також сказав, що у зв’язку з пандемією цього року паломництво хасидів до Умані для відзначення Рош га-Шана не відбудеться.МЗС Ізраїлю закликало українську владу вжити заходів для того, щоб не допустити масових зібрань людей в Умані, аби не сприяти поширенню коронавірусу.11 серпня міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов повідомив, що за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій цього року очікується паломництво до Умані від 5 до 10 тисяч хасидів для святкування Рош га-Шана.17 серпня Цебрій готовий заблокувати в'їзди до міста у разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування юдейського Нового року – Рош га-Шана. У 2019 році для зустрічі 5780-го іудейського Нового року (Рош га-Шана) в Умань прибули понад 30 тис. паломників. Цього року Рош га-Шана почнеться 18 вересня.

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