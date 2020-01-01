Показали відремонтовану ділянку дороги Устилуг – Луцьк – Рівне. ФОТО





Цьогоріч на цій ділянці дороги проводили поточний середній ремонт правого проїзду, - повідомили у Службі автомобільниї доріг Волинської області.



Дорожники відновили ділянку протяжністю 5,85 км (км 98+950 – км 104+800. Згодом на ділянці нанесуть дорожню розмітку, а також встановлять дорожні знаки та бар'єрне огородження.



Наразі на об’єкті тривають роботи з влаштування пішохідної доріжки, асфальтування з’їздів у двори, влаштування ліній зовнішнього освітлення, облаштування посадкових майданчиків та майданчиків на розділювальній смузі у зоні пішохідних переходів.



Ремонтні роботи виконує ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".





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