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Показали відремонтовану ділянку дороги Устилуг – Луцьк – Рівне. ФОТО

Показали відремонтовану ділянку дороги Устилуг – Луцьк – Рівне. ФОТО
На Волині завершили фінішне асфальтування автодороги Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне у селі Піддубці.

Цьогоріч на цій ділянці дороги проводили поточний середній ремонт правого проїзду, - повідомили у Службі автомобільниї доріг Волинської області.

Дорожники відновили ділянку протяжністю 5,85 км (км 98+950 – км 104+800. Згодом на ділянці нанесуть дорожню розмітку, а також встановлять дорожні знаки та бар'єрне огородження.

Наразі на об’єкті тривають роботи з влаштування пішохідної доріжки, асфальтування з’їздів у двори, влаштування ліній зовнішнього освітлення, облаштування посадкових майданчиків та майданчиків на розділювальній смузі у зоні пішохідних переходів.

Ремонтні роботи виконує ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс".


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Теги: дорога, ремонт, Волинь, Піддубці
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