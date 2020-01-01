Призначили нового головного поліцейського Луцького району: що про нього відомо
17 серпень, 22:57
В приміщенні Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області відбулось представлення нового керівника відділення поліції - Михайла Євтушика.
Захід відбувся 13 серпня, - йдеться на сайті Луцької РДА.
Нового очільника Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області.
Довідка:
Михайло Євтушик 1979 року народження, закінчив Київський національний університет внутрішніх справ. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1999 році рядовим міліціонером.
Службу проходив на посадах начальника відділення кримінальної міліції у справах неповнолітніх Ковельського міського відділу УМВС у Волинській області та першого заступника начальника відділу-начальника кримінальної міліції Турійського районного відділу УМВС у Волинській області.
До призначення в Луцький район працював на посаді начальника Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП у Рівненській області.
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Захід відбувся 13 серпня, - йдеться на сайті Луцької РДА.
Нового очільника Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області.
Довідка:
Михайло Євтушик 1979 року народження, закінчив Київський національний університет внутрішніх справ. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1999 році рядовим міліціонером.
Службу проходив на посадах начальника відділення кримінальної міліції у справах неповнолітніх Ковельського міського відділу УМВС у Волинській області та першого заступника начальника відділу-начальника кримінальної міліції Турійського районного відділу УМВС у Волинській області.
До призначення в Луцький район працював на посаді начальника Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП у Рівненській області.
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