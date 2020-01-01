Призначили нового головного поліцейського Луцького району: що про нього відомо

В приміщенні Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області відбулось представлення нового керівника відділення поліції -Захід відбувся 13 серпня, - йдеться на сайті Луцької РДА.Нового очільника Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області.1979 року народження, закінчив Київський національний університет внутрішніх справ. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1999 році рядовим міліціонером.Службу проходив на посадах начальника відділення кримінальної міліції у справах неповнолітніх Ковельського міського відділу УМВС у Волинській області та першого заступника начальника відділу-начальника кримінальної міліції Турійського районного відділу УМВС у Волинській області.До призначення в Луцький район працював на посаді начальника Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП у Рівненській області.