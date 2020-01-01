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Призначили нового головного поліцейського Луцького району: що про нього відомо

Призначили нового головного поліцейського Луцького району: що про нього відомо
В приміщенні Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області відбулось представлення нового керівника відділення поліції - Михайла Євтушика.

Захід відбувся 13 серпня, - йдеться на сайті Луцької РДА.

Нового очільника Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області.

Довідка:

Михайло Євтушик 1979 року народження, закінчив Київський національний університет внутрішніх справ. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1999 році рядовим міліціонером.

Службу проходив на посадах начальника відділення кримінальної міліції у справах неповнолітніх Ковельського міського відділу УМВС у Волинській області та першого заступника начальника відділу-начальника кримінальної міліції Турійського районного відділу УМВС у Волинській області.

До призначення в Луцький район працював на посаді начальника Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП у Рівненській області.

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Теги: Волинь, Луцьк, Луцький район, поліція, призначення
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