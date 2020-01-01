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«Шахтар» зазнав розгромної поразки і вилетів з Ліги Європи

«Шахтар» зазнав розгромної поразки і вилетів з Ліги Європи
"Шахтар" припинив свої виступи в Лізі Європи, програвши з рахунком 0:5 міланському "Інтеру".

Чемпіон України з перших хвилин піддався високому пресингу з боку італійської команди, через що так і не зміг налагодити свою гру в атаці, - пише НВ.

Тим часом, такі дії дозволили Інтеру змусити суперника помилитися і відкрити рахунок на 19-й хвилині. Пятов вибив м’яч на Бареллу, той змістився на фланг і навісив, а Мартінес головою підсік м’яч у сітку.

До перерви Шахтарю вдалося створити деяку гостроту біля чужих воріт, але його атаки не принесли успіх, а на початку другого тайму лише реакція Пятова врятувала «гірників» від ще одного гола.

Проте, відразу після того, як свій момент втратив Мораес, Інтер домігся-таки свого. Це Матвієнко програв боротьбу Д’Амброзіо після подачі кутового, і той головою відправив м’яч у ціль.

Надалі італійський колектив довів рахунок до розгромного. Спершу дубль оформив Мартінес, а потім його приклад наслідував Лукаку, який також забив два м’ячі.

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Теги: футбол, Шахтар
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