В Україні за добу – 1616 випадків коронавірусу, з них на Волині – 85

18 серпня (станом на 9:00) в Україні є 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2116 – летальних, 48 925 пацієнтів одужало.За добу зафіксовано 1616 нових випадків. Загалом провели1 315 409 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужав 761 пацієнт, - інформує МОЗ України.Наразі коронавірусну хворобу виявили:Вінницька область — 3272 випадки;Волинська область — 4792 випадки;Дніпропетровська область — 1772 випадки;Донецька область — 1100 випадків;Житомирська область — 2497 випадків;Закарпатська область — 6435 випадків;Запорізька область — 1154 випадки;Івано-Франківська область — 6959 випадків;Кіровоградська область — 746 випадків;м. Київ — 10 730 випадків;Київська область — 4620 випадків;Львівська область — 12 260 випадків;Луганська область — 185 випадків;Миколаївська область — 832 випадки;Одеська область — 5158 випадків;Полтавська область — 565 випадків;Рівненська область — 7828 випадків;Сумська область — 966 випадків;Тернопільська область — 3902 випадки;Харківська область — 6360 випадків;Херсонська область — 304 випадки;Хмельницька область — 1628 випадків;Чернівецька область — 7954 випадки;Черкаська область — 1167 випадків;Чернігівська область — 1250 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 18 серпня 2020 року до Центру надійшло 1868 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 151 885 повідомлень про підозру на COVID-19.