У Рованцях вночі горів автомобіль
Сьогодні, 09:49
В селі Рованці Луцького району горів атомобіль.
Повідомлення про загорання на вулиці Набережній до Служби порятунку «101» надійшло 17 серпня о 00:15, - інформує ДСНС України у Волинській області.
За викликом прибули рятувальники. Пожежу локалізували о 00:27, а ліквідували о 00:33. Травмованих та загиблих немає.
Ймовірна причина пожежі – підпал.
Нагадаємо, що у Луцьку в ніч на 17 серпня на вулиці Саперів згорів автомобіль.
Також 16 серпня на вулиці Єршова у Луцьку загорілося авто через необережність під час куріння.
Головне фото – ілюстративне.
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Повідомлення про загорання на вулиці Набережній до Служби порятунку «101» надійшло 17 серпня о 00:15, - інформує ДСНС України у Волинській області.
За викликом прибули рятувальники. Пожежу локалізували о 00:27, а ліквідували о 00:33. Травмованих та загиблих немає.
Ймовірна причина пожежі – підпал.
Нагадаємо, що у Луцьку в ніч на 17 серпня на вулиці Саперів згорів автомобіль.
Також 16 серпня на вулиці Єршова у Луцьку загорілося авто через необережність під час куріння.
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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