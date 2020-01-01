вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рованцях вночі горів автомобіль

У Рованцях вночі горів автомобіль
В селі Рованці Луцького району горів атомобіль.

Повідомлення про загорання на вулиці Набережній до Служби порятунку «101» надійшло 17 серпня о 00:15, - інформує ДСНС України у Волинській області.

За викликом прибули рятувальники. Пожежу локалізували о 00:27, а ліквідували о 00:33. Травмованих та загиблих немає.

Ймовірна причина пожежі – підпал.

Нагадаємо, що у Луцьку в ніч на 17 серпня на вулиці Саперів згорів автомобіль.


Також 16 серпня на вулиці Єршова у Луцьку загорілося авто через необережність під час куріння.

Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рованці, авто, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі біля Луцька горів цегляний дачний будинок
Сьогодні, 10:17
Дві смерті і 85 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 18 серпня
Сьогодні, 10:05
У Рованцях вночі горів автомобіль
Сьогодні, 09:49
В Україні за добу – 1616 випадків коронавірусу, з них на Волині – 85
Сьогодні, 09:24
Долар і євро продовжують дешевшати: курс валют у Луцьку на 18 серпня
Сьогодні, 09:06
Схожі новини
У Луцьку загорілося авто через необережність під час куріння У Луцьку загорілося авто через необережність під час куріння
17 серпень, 12:43
Вночі у Луцьку вщент згорів автомобіль. ВІДЕО Вночі у Луцьку вщент згорів автомобіль. ВІДЕО
17 серпень, 10:37
В селі на Волині посеред ночі горів автомобіль В селі на Волині посеред ночі горів автомобіль
11 серпень, 09:21
На Волині у неділю, 9 серпня, горіли дві автівки На Волині у неділю, 9 серпня, горіли дві автівки
10 серпень, 13:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер пацієнт, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу
Сьогодні, 11:03
 0
У Любомльському районі мотоцикліст потрапив у аварію, чоловік – у комі в реанімації
Сьогодні, 10:27
 0
У селі біля Луцька горів цегляний дачний будинок
Сьогодні, 10:17
 0
Дві смерті і 85 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 18 серпня
Сьогодні, 10:05
 0
Усе для школи, офісу і творчості – в одному місці: що, як і за скільки в магазині «Офіс Центр» у Луцьку*
Сьогодні, 09:52
 0
Медіа
відео
1/8