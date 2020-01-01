вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Дві смерті і 85 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 18 серпня

Дві смерті і 85 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 18 серпня
Станом на 18 серпня в області зареєстрували 4792 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 321 – у дітей та 592 – у медичних працівників.

Одужало 3437 осіб, з них 233 дитини та 482 медичних працівники. 106 випадків хвороби завершилось летально (в тому числі померло 3 медичних працівники), - інформує Волинський лабораторний центр.

За останню добу на Волині зареєстрували 85 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 11 – у дітей та 8 – у медичних працівників.

Одужало за добу 68 осіб, в тому числі 7 дітей та 7 медичних працівників. Два випадки хвороби завершилися летально (померли мешканці Володимир-Волинського та Луцького районів). Нові випадки виявили: м. Луцьк – 25, Луцький район – 12, Володимир- Волинський район – 11, Любешівський район – 10, Рожищенський район – 7, Ківерцівський район – 5, Ратнівський – 4, Камінь – Каширський – 3, Маневицький район – 4, Горохівський район – 2, м.Нововолинськ – 2.

Загалом коронавірусну хворобу виявили:

м. Луцьк – 1229 (в т.ч. 26 летальних)
Луцький район – 498 (в т.ч. 6 летальних)
м. Нововолинськ – 273 ( т.ч. 10 летальних)
Іваничівський район – 90
Володимир-Волинський район – 323 ( т.ч. 5 летальних)
Горохівський район – 215 (в тому числі 2 летальних)
Камінь-Каширський район – 261 (в т.ч. 9 летальних)
Ківерцівський район – 498 ( в т.ч. 12 летальних)
Ковельський район – 425 (в тому числі 11 летальних)
Локачинський район – 53
Любомльський район – 66
Любешівський район – 171 (в тому числі 5 летальних)
Маневицький район – 240 ( в тому числі 7 летальних)
Ратнівський район – 197 (в т.ч. 7 летальних)
Рожищенський район – 65 (в тому числі 2 летальних)
Старовижівський район – 97 ( в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 58 ( в тому числі 1 летальний)
Шацький район – 33 (в тому числі 1 летальний)


Всього з початку року зареєстровано 6447 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 84 повідомлення про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 27 981 особу. В тому числі за останню добу обстежено 469 осіб.

Методом імуно-ферментного аналізу (ІФА) всього обстежено 29 383 особи. З позитивним результатом виявлено – 3596 осіб. За останню добу обстежено 391 особу, з позитивним результатом виявлено — 38.

До відома: За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 18 серпня в Україні зареєстровано 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 48925 осіб одужало та 2116 померло. За добу зафіксовано 1616 нових випадків. У сісідніх Львівській області за добу зареєстровано 181 випадок (12 260) та Рівненській області — 112 випадків (7828).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, випадки, хвороба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Три смерті і 63 нових випадки: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
17 серпень, 09:57
В Україні – 1464 нових випадки коронавірусу, на Волині – 63
17 серпень, 09:26
Де на Волині за останню добу зафіксували нові випадки коронавірусу
16 серпень, 10:03
Ранок 16 серпня: в Україні – 1 637 нових випадків коронавірусу, на Волині – 54
16 серпень, 09:50
всі новини теми
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
З маковієм
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Любомльському районі мотоцикліст потрапив у аварію, чоловік – у комі в реанімації
Сьогодні, 10:27
У селі біля Луцька горів цегляний дачний будинок
Сьогодні, 10:17
Дві смерті і 85 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 18 серпня
Сьогодні, 10:05
У Рованцях вночі горів автомобіль
Сьогодні, 09:49
В Україні за добу – 1616 випадків коронавірусу, з них на Волині – 85
Сьогодні, 09:24
Схожі новини
В Україні за добу – 1616 випадків коронавірусу, з них на Волині – 85 В Україні за добу – 1616 випадків коронавірусу, з них на Волині – 85
Сьогодні, 09:24
Смерть у Ківерцівському районі і 58 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 14 серпня Смерть у Ківерцівському районі і 58 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 14 серпня
14 серпень, 10:33
Одна смерть і 48 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 13 серпня Одна смерть і 48 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 13 серпня
13 серпень, 09:59
В Україні за добу – 1 592 випадки коронавірусу, з них на Волині – 48 В Україні за добу – 1 592 випадки коронавірусу, з них на Волині – 48
13 серпень, 09:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Любомльському районі мотоцикліст потрапив у аварію, чоловік – у комі в реанімації
Сьогодні, 10:27
 0
У селі біля Луцька горів цегляний дачний будинок
Сьогодні, 10:17
 0
Дві смерті і 85 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 18 серпня
Сьогодні, 10:05
 0
Усе для школи, офісу і творчості – в одному місці: що, як і за скільки в магазині «Офіс Центр» у Луцьку*
Сьогодні, 09:52
 0
У Рованцях вночі горів автомобіль
Сьогодні, 09:49
 0
Медіа
відео
1/8