Дві смерті і 85 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 18 серпня

Станом на 18 серпня в області зареєстрували 4792 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 321 – у дітей та 592 – у медичних працівників.Одужало 3437 осіб, з них 233 дитини та 482 медичних працівники. 106 випадків хвороби завершилось летально (в тому числі померло 3 медичних працівники), - інформує Волинський лабораторний центр.За останню добу на Волині зареєстрували 85 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 11 – у дітей та 8 – у медичних працівників.Одужало за добу 68 осіб, в тому числі 7 дітей та 7 медичних працівників. Два випадки хвороби завершилися летально (померли мешканці Володимир-Волинського та Луцького районів). Нові випадки виявили: м. Луцьк – 25, Луцький район – 12, Володимир- Волинський район – 11, Любешівський район – 10, Рожищенський район – 7, Ківерцівський район – 5, Ратнівський – 4, Камінь – Каширський – 3, Маневицький район – 4, Горохівський район – 2, м.Нововолинськ – 2.Загалом коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 1229 (в т.ч. 26 летальних)Луцький район – 498 (в т.ч. 6 летальних)м. Нововолинськ – 273 ( т.ч. 10 летальних)Іваничівський район – 90Володимир-Волинський район – 323 ( т.ч. 5 летальних)Горохівський район – 215 (в тому числі 2 летальних)Камінь-Каширський район – 261 (в т.ч. 9 летальних)Ківерцівський район – 498 ( в т.ч. 12 летальних)Ковельський район – 425 (в тому числі 11 летальних)Локачинський район – 53Любомльський район – 66Любешівський район – 171 (в тому числі 5 летальних)Маневицький район – 240 ( в тому числі 7 летальних)Ратнівський район – 197 (в т.ч. 7 летальних)Рожищенський район – 65 (в тому числі 2 летальних)Старовижівський район – 97 ( в т.ч. 2 летальних)Турійський район – 58 ( в тому числі 1 летальний)Шацький район – 33 (в тому числі 1 летальний)Всього з початку року зареєстровано 6447 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 84 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 27 981 особу. В тому числі за останню добу обстежено 469 осіб.Методом імуно-ферментного аналізу (ІФА) всього обстежено 29 383 особи. З позитивним результатом виявлено – 3596 осіб. За останню добу обстежено 391 особу, з позитивним результатом виявлено — 38.До відома: За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 18 серпня в Україні зареєстровано 94 436 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 48925 осіб одужало та 2116 померло. За добу зафіксовано 1616 нових випадків. У сісідніх Львівській області за добу зареєстровано 181 випадок (12 260) та Рівненській області — 112 випадків (7828).