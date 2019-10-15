У селі біля Луцька горів цегляний дачний будинок





Повідомлення про загорання до рятувальників надійшло 17 серпня о 13:39, – інформує ДСНС України у Волинській області.



Пожежу ліквідували о 14:40. Травмованих та загиблих немає. Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електромережі.



Також 17 серпня о 19:22 на вулиці Теремнівській у Луцьку виникло загоряння цегляного гаража. Рятувальники пожежу локалізували о 19:30, а ліквідували о 19:35. Травмованих та загиблих немає.



Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановлених осіб



Окрім цього, рятувальники загасили дві пожежі трав’яного настилу у Любешівському та Маневицькому районах.

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