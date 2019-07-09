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У Любомльському районі мотоцикліст потрапив у аварію, чоловік – у комі в реанімації

У Любомльському районі мотоцикліст потрапив у аварію, чоловік – у комі в реанімації
Поблизу села Заозерне Любомльського району сталася ДТП за участю мотоцикліста.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Як зазначається, вчора, 17 серпня, близько 21 години мотоцикліст не впорався з керуванням та, втративши рівновагу, впав на асфальтне покриття.

У результаті падіння 37-річний водій транспортного засобу отримав тяжкі травми – закриту черепно-мозкову травму, забій мозку та обширну скальповану рану голови.

Наразі чоловік перебуває в комі у реанімаційному відділенні лікарні.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: мотоцикліст, аварія, кома
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