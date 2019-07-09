У Любомльському районі мотоцикліст потрапив у аварію, чоловік – у комі в реанімації
Сьогодні, 10:27
Поблизу села Заозерне Любомльського району сталася ДТП за участю мотоцикліста.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як зазначається, вчора, 17 серпня, близько 21 години мотоцикліст не впорався з керуванням та, втративши рівновагу, впав на асфальтне покриття.
У результаті падіння 37-річний водій транспортного засобу отримав тяжкі травми – закриту черепно-мозкову травму, забій мозку та обширну скальповану рану голови.
Наразі чоловік перебуває в комі у реанімаційному відділенні лікарні.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Як зазначається, вчора, 17 серпня, близько 21 години мотоцикліст не впорався з керуванням та, втративши рівновагу, впав на асфальтне покриття.
У результаті падіння 37-річний водій транспортного засобу отримав тяжкі травми – закриту черепно-мозкову травму, забій мозку та обширну скальповану рану голови.
Наразі чоловік перебуває в комі у реанімаційному відділенні лікарні.
Головне фото – ілюстративне.
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