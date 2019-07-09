У Любомльському районі мотоцикліст потрапив у аварію, чоловік – у комі в реанімації





Про це Інформаційному агентству



Як зазначається, вчора, 17 серпня, близько 21 години мотоцикліст не впорався з керуванням та, втративши рівновагу, впав на асфальтне покриття.



У результаті падіння 37-річний водій транспортного засобу отримав тяжкі травми – закриту черепно-мозкову травму, забій мозку та обширну скальповану рану голови.



Наразі чоловік перебуває в комі у реанімаційному відділенні лікарні.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Заозерне Любомльського району сталася ДТП за участю мотоцикліста.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Як зазначається, вчора, 17 серпня, близько 21 години мотоцикліст не впорався з керуванням та, втративши рівновагу, впав на асфальтне покриття.У результаті падіння 37-річний водій транспортного засобу отримав тяжкі травми – закриту черепно-мозкову травму, забій мозку та обширну скальповану рану голови.Наразі чоловік перебуває в комі у реанімаційному відділенні лікарні.Головне фото – ілюстративне.

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