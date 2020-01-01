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Помер пацієнт, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу

Помер пацієнт, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу
Пацієнт, якому вперше в Україні лікарі зробили трансплантацію підшлункової залози, помер. Організм чоловіка не зміг відновитися після операції, яку зробили майже два тижні тому.

Про це повідомили на сторінці Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги у facebook.

"Друзі, ми змушені повідомити дуже сумну звістку: на жаль, Андрій, наш пацієнт із пересадженою підшлунковою залозою, помер… Усі ці дні наші лікарі буквально жили з ним у реанімації. Цілодобовий супровід, медикаменти, контроль іноземних колег: ми робили все від нас залежне, аби Андрій відновився після операції", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у лікарні, тривалий час його стан був стабільним – нирка починала працювати, підшлункова залоза також. Потім показники стрімко погіршилися, судини затромбувалися і ані операція, ані подальша реанімація уже не мали ефекту, додають медики.

Також зуважують, що трансплантація підшлункової залози – це одна із найскладніших операцій з пересадження органів. Світова статистика говорить про те, що кожен третій пацієнт після такої операції не виживає, у той час як два інші отримують шанс жити повноцінно.

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Теги: підшлункова залоза, пацієнт, смерть
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