Помер пацієнт, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу





Про це повідомили на сторінці Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги у facebook.



"Друзі, ми змушені повідомити дуже сумну звістку: на жаль, Андрій, наш пацієнт із пересадженою підшлунковою залозою, помер… Усі ці дні наші лікарі буквально жили з ним у реанімації. Цілодобовий супровід, медикаменти, контроль іноземних колег: ми робили все від нас залежне, аби Андрій відновився після операції", - йдеться у повідомленні.



Як зазначають у лікарні, тривалий час його стан був стабільним – нирка починала працювати, підшлункова залоза також. Потім показники стрімко погіршилися, судини затромбувалися і ані операція, ані подальша реанімація уже не мали ефекту, додають медики.



Також зуважують, що трансплантація підшлункової залози – це одна із найскладніших операцій з пересадження органів. Світова статистика говорить про те, що кожен третій пацієнт після такої операції не виживає, у той час як два інші отримують шанс жити повноцінно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пацієнт, якому вперше в Україні лікарі зробили трансплантацію підшлункової залози , помер. Організм чоловіка не зміг відновитися після операції, яку зробили майже два тижні тому.Про це повідомили на сторінці Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги у facebook."Друзі, ми змушені повідомити дуже сумну звістку: на жаль, Андрій, наш пацієнт із пересадженою підшлунковою залозою, помер… Усі ці дні наші лікарі буквально жили з ним у реанімації. Цілодобовий супровід, медикаменти, контроль іноземних колег: ми робили все від нас залежне, аби Андрій відновився після операції", - йдеться у повідомленні.Як зазначають у лікарні, тривалий час його стан був стабільним – нирка починала працювати, підшлункова залоза також. Потім показники стрімко погіршилися, судини затромбувалися і ані операція, ані подальша реанімація уже не мали ефекту, додають медики.Також зуважують, що трансплантація підшлункової залози – це одна із найскладніших операцій з пересадження органів. Світова статистика говорить про те, що кожен третій пацієнт після такої операції не виживає, у той час як два інші отримують шанс жити повноцінно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію