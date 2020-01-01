У волинянина товариші по чарці вкрали мобільний телефон





Подія трапилася під час спільного розпивання алкогольних напоїв зі знайомими. Про це повідомили



Заявник вказав, що в період часу з 21:00 до 22:00 6-го серпня за невідомих обставин невідомий поцупив в нього телефон Huawei вартістю 2 000 гривень.



Відомості внесли до ЄРДР. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 17-го серпня мешканець Володимира-Волинського заявив у поліцію про те, що 11 днів тому в нього вкрали телефон.Подія трапилася під час спільного розпивання алкогольних напоїв зі знайомими. Про це повідомили БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції.Заявник вказав, що в період часу з 21:00 до 22:00 6-го серпня за невідомих обставин невідомий поцупив в нього телефон Huawei вартістю 2 000 гривень.Відомості внесли до ЄРДР. Триває слідство.

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