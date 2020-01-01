У волинянина товариші по чарці вкрали мобільний телефон
Сьогодні, 11:39
17-го серпня мешканець Володимира-Волинського заявив у поліцію про те, що 11 днів тому в нього вкрали телефон.
Подія трапилася під час спільного розпивання алкогольних напоїв зі знайомими. Про це повідомили БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції.
Заявник вказав, що в період часу з 21:00 до 22:00 6-го серпня за невідомих обставин невідомий поцупив в нього телефон Huawei вартістю 2 000 гривень.
Відомості внесли до ЄРДР. Триває слідство.
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Подія трапилася під час спільного розпивання алкогольних напоїв зі знайомими. Про це повідомили БУГу у Володимир-Волинському відділі поліції.
Заявник вказав, що в період часу з 21:00 до 22:00 6-го серпня за невідомих обставин невідомий поцупив в нього телефон Huawei вартістю 2 000 гривень.
Відомості внесли до ЄРДР. Триває слідство.
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