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Звільнений з посади колишній головний медик Луцька – знову у керівництві управління охорони здоров’я

Звільнений з посади колишній головний медик Луцька – знову у керівництві управління охорони здоров’я
Віктора Глухманюка, який деякий час очолював управління охорони здоров’я Луцької міської ради, а згодом був звільнений за згодою сторін, призначили заступником керівника цього управління.

Про це йдеться у розпорядженні першого заступника міського голови Григорія Недопада.

Так, згідно з розпорядженням, Глухманюк переміг у конкурсі на цю посаду і перебуває на ній з 17 серпня.

Окрім того, цим документом Віктору Глухманюку установили щомісячну надбавку за вислугу років у розмірі 25 % до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг, що відповідає його стажу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування станом на 17 серпня 2020 року — 16 років 2 місяці 11 днів; надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.

Нагадаємо, , Віктора Глухманюка призначили на посаду начальника управління охорони здоров’я Луцької міської ради наприкінці вересня 2019 року, після того, як звільнився його пепередник Микола Якимчук. Утім, вже 18 листопада 2019 року його звільнили за згодою сторін.

Нині управління очолює Володимир Лотвін.

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Теги: Віктор Глухманюк, медицина, Луцьк
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