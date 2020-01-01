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Неприємний запах та антисанітарія: лучанин закидав підвал будинку купою сміття. ФОТО

Неприємний запах та антисанітарія: лучанин закидав підвал будинку купою сміття. ФОТО
У Луцьку житель будинку на вулиці Набережна, 45а закидав підвальне приміщення сміттям, від якого виникав неприємний запах і яке могло спричинити пожежу.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти Луцькради.

Інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради склав протокол про адміністративне правопорушення за ст. 150 КУпАП та направив на розгляд адміністративній комісії при виконавчому комітеті Луцької міської ради.

Також видали припис на термінове прибирання сміття.

Додатково повідомляють, що у департаменті функціонує гаряча лінія «Групи швидкого реагування», де можна передати звернення за телефонами: 0670000679 та 0661021102.

Неприємний запах та антисанітарія: лучанин закидав підвал будинку купою сміття. ФОТО
Неприємний запах та антисанітарія: лучанин закидав підвал будинку купою сміття. ФОТО

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Теги: Луцьк, сміття, мунварта
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