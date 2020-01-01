У Польщі затримали українця, якого розшукував Інтерпол через смертельну аварію
Сьогодні, 12:01
47-річного громадянина України затримали в аеропорту Катовіце-Пижовіце.
Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Сілезького відділу прикордонної служби, чоловік намагався вилетіти з Польщі на курорт Бургас в Болгарії.
Під час перевірки документів виявилося, що дані українця фігурують в базі інтерполу. Чоловік значиться в розшуку в Україні через звинувачення в скоєнні смертельної ДТП, внаслідок якої загинула одна людина.
Громадянина України затримали в аеропорту й передали польській поліції. Там вирішуватимуть його подальшу долю, в тому числі можливість екстрадиції.
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Як пoвідoмляє Yavp.pl з пoсиланням на сайт Сілезького відділу прикордонної служби, чоловік намагався вилетіти з Польщі на курорт Бургас в Болгарії.
Під час перевірки документів виявилося, що дані українця фігурують в базі інтерполу. Чоловік значиться в розшуку в Україні через звинувачення в скоєнні смертельної ДТП, внаслідок якої загинула одна людина.
Громадянина України затримали в аеропорту й передали польській поліції. Там вирішуватимуть його подальшу долю, в тому числі можливість екстрадиції.
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