Де у Луцьку та на Волині не буде світла 19 серпня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 19 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. ПЛ-0,4 Л-3 відКТП-274 09:00-17:00 Сіносховище, свинарник с. Бегета, вул.: Польова, Нова 78А2. ПЛ-0,4, Л-2,4 від КТП-415 09:00-17:00 ФАП, школа, магазин с. Новини, вул. Сільська, Грисюка3. КТП-312 09:00-17:00 Бригада ТзОВ «П’ятидні» с. Дарницьке с. Дарницьке - повністюВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 09:40-16:00 Школа, ФАП, Будинок Культури, ПП Приймачук Ю.В. (магазин)с. Запруддя, вул. Яблунева,вул. Карасинська, вул. Лесі Українки.1. ПЛ-0,4 кВ від ТП-287 10:00-13:00КТП-287 с.МительнеСГВК ім. ШевченкаСелищна рада смт.Олика КТП-287 с.Мительне2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-283 9:00-17:00КТП-284 с. МиловицяФОП Новак Руслан Ростиславович КТП-284 с. Миловицявул. Миловиця, буд. 21,23-36,38а,38,39,41-45,46,48,54 вул. Довженка, буд. (непарні 45-71),(парні 4-8,12-16,20,22) вул. Миловиця, буд. 1-4,6,7,9,10,12-15,18-20,223. ПЛ-0,4 кВ від КТП-295 9:00-17:00ПЛ-0,4 кВ від КТП-295 смт.ЦуманьПрАТ "ВОПАС " ФОП Мороз Михайло Михайлович ФОП Макара Алла СтепанівнаСелищна рада Цумань ФОП Януль Світлана Олександрівна УДППЗ "Укрпошта" Цуманське споживче товариство Селищна рада Цумань ПЛ-0,4 кВ від КТП-295 смт.Цуманьм вул.1-го Травня, буд1-79/непарні/,2-46/парні/вул. Васильєва,2,3,5 вул.Мирна,4-12,4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-138 9:00-17:00ПЛ-0,4 кВ від КТП-138ФОП Батицький Олег ІвановичЦерковний храм св.Великомуч.Дмитрія Солунського ПЛ-0,4 кВ від КТП-138вул.Радянська,35-39/непарні/,38-56/парні/ вул.Радянська,1-33/непарні/,2-36/парні/, вул.Комсомольська,1-32,вул.Тиха1-9/непарні/,2-24/парні/5. ПЛ-0,4 кВ від ТП-250 13:00-16:00ТП-250 с.ДідичіТзОВ "Мир" ТП-250 с.Дідичі1. ПЛ-0,4кВ від РП-10 9:00-17:00 ТзОВ"Мелодія"ФОП Чирук А.В.Ковельське РЖКП №2ФОП Кушнирук В.М.ФОП Гальчун В.Д.ФОП Одайник Г.С.ФОП Чернецький О.С.ТзОВ "Фармаком"КП Ковельська Техшкола ТСОУФОП Вільчинський О.В.ФОП Крощук А.Є.Львівська залізницяФОП Наумук С.А.МП " Віка "Ковельський ринокФОП Кавас В.С.ФОП Данилюк О.О.ФОП Літвінчук В.О.Ф.о. Мажула В.В.ФОП Літот С.А.МПП "Нептун"ФОП Мазур І.І.ФОП Літвінчук Н.В.ФОП Байчук А.В.ФОП Кривошук О.І.ФОП Олексюк Н .Ф.ФОП Пеньковський О.М.ФОП Капітула М.П.ФОП Денищук Р.П.МП"Агротехсервіс"ФОП Рябчук В.К.ФОП Лисакова О.П.ФОП Шама Л.О.ФОП Бабич С.М.ТзОВ"Магістраль-ПлюсФОП Сарапін Я.М.м.Ковель, бульвар Л.УкраїнкиПривокзальна площавул.ТеатральнаВимкнень споживачів не заплановано1. 13:30-17:00Гаражі УВС1. 9:00 – 17:00Міжрайміське СТ "Волиньгоспторг" – Магазин,Лаврівська сільська рада – Амбулаторія,Полонківське споживче товариство - Магазин №1.СГПП"Лаврів" – СкладФОП Сікора Р. Р. - Кафе-бар.ФОП Безух П. А. – Млин.с. Лаврів вул. Миру, Першоготравня 1-301. 9:00-17:00с.Острів’я магазин,церква с.Острів’яВимкнень споживачів не заплановано1. 10:00-18:00КТП-164, с. Комарово - ФОП Кубай А.Т. (пилорама).КТП-165, с. Новосілки - Релігійна громада (капличка).КТП-349 -Комарівська сільська рада (клуб), ФОП Заболоцький М.А. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Колківське споживче товариство (магазин).КТП-509.1. 9:00-17:00м.Нововолинськ:в. Транспортна2. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-147 9:00-17:00м.Нововолинськ:в.Русовичівська 21,23,251. 10:00-16:30с.Гірники1. ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)2. ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова3. ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини, с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності4. ПЛ-0,4кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна5. ПЛ-10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Квітневе (повністю), с.Щурин (повністю) с.Квітневе (повністю), с.Щурин (повністю)6. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз (торг. кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку) с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, їдальня, ППМ) с.Немир, вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги8. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева9. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)10. ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Єлизаветин (цех по виробництву шлакоблоків), с.Носачевичі (сільська рада, дитячий садок, поштове відділення) с.Єлизаветин, вул.Васильківська, Прилісна, Ювілейна, с.Олешковичі, вул.Спортивна, Червоноармійська, 8Березня, Набережна, с.Носачевичі, вул.Молодіжна, Набережна,Тиха1. 10:00-17:00Нова Пошта, ПП Гапіч, Яцунік, Грабовець, Кавас, Кондрацький, контора СВКс. Кримне вул. 1 Травня, Соборності, НабережнаВимкнень споживачів не заплановано