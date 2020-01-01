Де у Луцьку та на Волині не буде світла 19 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 19 серпня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. ПЛ-0,4 Л-3 від
КТП-274 09:00-17:00 Сіносховище, свинарник с. Бегета, вул.: Польова, Нова 78А
2. ПЛ-0,4, Л-2,4 від КТП-415 09:00-17:00 ФАП, школа, магазин с. Новини, вул. Сільська, Грисюка
3. КТП-312 09:00-17:00 Бригада ТзОВ «П’ятидні» с. Дарницьке с. Дарницьке - повністю
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. 09:40-16:00 Школа, ФАП, Будинок Культури, ПП Приймачук Ю.В. (магазин)с. Запруддя, вул. Яблунева,
вул. Карасинська, вул. Лесі Українки.
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від ТП-287 10:00-13:00
КТП-287 с.Мительне
СГВК ім. Шевченка
Селищна рада смт.Олика КТП-287 с.Мительне
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-283 9:00-17:00
КТП-284 с. Миловиця
ФОП Новак Руслан Ростиславович КТП-284 с. Миловиця
вул. Миловиця, буд. 21,23-36,38а,38,39,41-45,46,48,54 вул. Довженка, буд. (непарні 45-71),(парні 4-8,12-16,20,22) вул. Миловиця, буд. 1-4,6,7,9,10,12-15,18-20,22
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-295 9:00-17:00
ПЛ-0,4 кВ від КТП-295 смт.Цумань
ПрАТ "ВОПАС " ФОП Мороз Михайло Михайлович ФОП Макара Алла Степанівна
Селищна рада Цумань ФОП Януль Світлана Олександрівна УДППЗ "Укрпошта" Цуманське споживче товариство Селищна рада Цумань ПЛ-0,4 кВ від КТП-295 смт.Цумань
м вул.1-го Травня, буд1-79/непарні/,2-46/парні/вул. Васильєва,2,3,5 вул.Мирна,4-12,
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-138 9:00-17:00
ПЛ-0,4 кВ від КТП-138
ФОП Батицький Олег Іванович
Церковний храм св.Великомуч.Дмитрія Солунського ПЛ-0,4 кВ від КТП-138
вул.Радянська,35-39/непарні/,38-56/парні/ вул.Радянська,1-33/непарні/,2-36/парні/, вул.Комсомольська,1-32,вул.Тиха1-9/непарні/,2-24/парні/
5. ПЛ-0,4 кВ від ТП-250 13:00-16:00
ТП-250 с.Дідичі
ТзОВ "Мир" ТП-250 с.Дідичі
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від РП-10 9:00-17:00 ТзОВ"Мелодія"
ФОП Чирук А.В.
Ковельське РЖКП №2
ФОП Кушнирук В.М.
ФОП Гальчун В.Д.
ФОП Одайник Г.С.
ФОП Чернецький О.С.
ТзОВ "Фармаком"
КП Ковельська Техшкола ТСОУ
ФОП Вільчинський О.В.
ФОП Крощук А.Є.
Львівська залізниця
ФОП Наумук С.А.
МП " Віка "
Ковельський ринок
ФОП Кавас В.С.
ФОП Данилюк О.О.
ФОП Літвінчук В.О.
Ф.о. Мажула В.В.
ФОП Літот С.А.
МПП "Нептун"
ФОП Мазур І.І.
ФОП Літвінчук Н.В.
ФОП Байчук А.В.
ФОП Кривошук О.І.
ФОП Олексюк Н .Ф.
ФОП Пеньковський О.М.
ФОП Капітула М.П.
ФОП Денищук Р.П.
МП"Агротехсервіс"
ФОП Рябчук В.К.
ФОП Лисакова О.П.
ФОП Шама Л.О.
ФОП Бабич С.М.
ТзОВ"Магістраль-Плюс
ФОП Сарапін Я.М.
м.Ковель, бульвар Л.Українки
Привокзальна площа
вул.Театральна
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Гаражі УВС
Луцький район
1. 9:00 – 17:00
Міжрайміське СТ "Волиньгоспторг" – Магазин,
Лаврівська сільська рада – Амбулаторія,
Полонківське споживче товариство - Магазин №1.
СГПП"Лаврів" – Склад
ФОП Сікора Р. Р. - Кафе-бар.
ФОП Безух П. А. – Млин.
с. Лаврів вул. Миру, Першоготравня 1-30
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
с.Острів’я магазин,церква с.Острів’я
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. 10:00-18:00
КТП-164, с. Комарово - ФОП Кубай А.Т. (пилорама).
КТП-165, с. Новосілки - Релігійна громада (капличка).
КТП-349 -Комарівська сільська рада (клуб), ФОП Заболоцький М.А. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Колківське споживче товариство (магазин).
КТП-509.
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
м.Нововолинськ:
в. Транспортна
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-147 9:00-17:00
м.Нововолинськ:
в.Русовичівська 21,23,25
Ратнівський район
1. 10:00-16:30
с.Гірники
Рожищенський район
1. ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
2. ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова
3. ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини, с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності
4. ПЛ-0,4кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна
5. ПЛ-10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Квітневе (повністю), с.Щурин (повністю) с.Квітневе (повністю), с.Щурин (повністю)
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз (торг. кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку) с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, їдальня, ППМ) с.Немир, вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
9. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)
10. ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Єлизаветин (цех по виробництву шлакоблоків), с.Носачевичі (сільська рада, дитячий садок, поштове відділення) с.Єлизаветин, вул.Васильківська, Прилісна, Ювілейна, с.Олешковичі, вул.Спортивна, Червоноармійська, 8Березня, Набережна, с.Носачевичі, вул.Молодіжна, Набережна,Тиха
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
Нова Пошта, ПП Гапіч, Яцунік, Грабовець, Кавас, Кондрацький, контора СВК
с. Кримне вул. 1 Травня, Соборності, Набережна
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. ПЛ-0,4 Л-3 від
КТП-274 09:00-17:00 Сіносховище, свинарник с. Бегета, вул.: Польова, Нова 78А
2. ПЛ-0,4, Л-2,4 від КТП-415 09:00-17:00 ФАП, школа, магазин с. Новини, вул. Сільська, Грисюка
3. КТП-312 09:00-17:00 Бригада ТзОВ «П’ятидні» с. Дарницьке с. Дарницьке - повністю
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Камінь-Каширський район
1. 09:40-16:00 Школа, ФАП, Будинок Культури, ПП Приймачук Ю.В. (магазин)с. Запруддя, вул. Яблунева,
вул. Карасинська, вул. Лесі Українки.
Ківерцівський район
1. ПЛ-0,4 кВ від ТП-287 10:00-13:00
КТП-287 с.Мительне
СГВК ім. Шевченка
Селищна рада смт.Олика КТП-287 с.Мительне
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-283 9:00-17:00
КТП-284 с. Миловиця
ФОП Новак Руслан Ростиславович КТП-284 с. Миловиця
вул. Миловиця, буд. 21,23-36,38а,38,39,41-45,46,48,54 вул. Довженка, буд. (непарні 45-71),(парні 4-8,12-16,20,22) вул. Миловиця, буд. 1-4,6,7,9,10,12-15,18-20,22
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-295 9:00-17:00
ПЛ-0,4 кВ від КТП-295 смт.Цумань
ПрАТ "ВОПАС " ФОП Мороз Михайло Михайлович ФОП Макара Алла Степанівна
Селищна рада Цумань ФОП Януль Світлана Олександрівна УДППЗ "Укрпошта" Цуманське споживче товариство Селищна рада Цумань ПЛ-0,4 кВ від КТП-295 смт.Цумань
м вул.1-го Травня, буд1-79/непарні/,2-46/парні/вул. Васильєва,2,3,5 вул.Мирна,4-12,
4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-138 9:00-17:00
ПЛ-0,4 кВ від КТП-138
ФОП Батицький Олег Іванович
Церковний храм св.Великомуч.Дмитрія Солунського ПЛ-0,4 кВ від КТП-138
вул.Радянська,35-39/непарні/,38-56/парні/ вул.Радянська,1-33/непарні/,2-36/парні/, вул.Комсомольська,1-32,вул.Тиха1-9/непарні/,2-24/парні/
5. ПЛ-0,4 кВ від ТП-250 13:00-16:00
ТП-250 с.Дідичі
ТзОВ "Мир" ТП-250 с.Дідичі
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від РП-10 9:00-17:00 ТзОВ"Мелодія"
ФОП Чирук А.В.
Ковельське РЖКП №2
ФОП Кушнирук В.М.
ФОП Гальчун В.Д.
ФОП Одайник Г.С.
ФОП Чернецький О.С.
ТзОВ "Фармаком"
КП Ковельська Техшкола ТСОУ
ФОП Вільчинський О.В.
ФОП Крощук А.Є.
Львівська залізниця
ФОП Наумук С.А.
МП " Віка "
Ковельський ринок
ФОП Кавас В.С.
ФОП Данилюк О.О.
ФОП Літвінчук В.О.
Ф.о. Мажула В.В.
ФОП Літот С.А.
МПП "Нептун"
ФОП Мазур І.І.
ФОП Літвінчук Н.В.
ФОП Байчук А.В.
ФОП Кривошук О.І.
ФОП Олексюк Н .Ф.
ФОП Пеньковський О.М.
ФОП Капітула М.П.
ФОП Денищук Р.П.
МП"Агротехсервіс"
ФОП Рябчук В.К.
ФОП Лисакова О.П.
ФОП Шама Л.О.
ФОП Бабич С.М.
ТзОВ"Магістраль-Плюс
ФОП Сарапін Я.М.
м.Ковель, бульвар Л.Українки
Привокзальна площа
вул.Театральна
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Гаражі УВС
Луцький район
1. 9:00 – 17:00
Міжрайміське СТ "Волиньгоспторг" – Магазин,
Лаврівська сільська рада – Амбулаторія,
Полонківське споживче товариство - Магазин №1.
СГПП"Лаврів" – Склад
ФОП Сікора Р. Р. - Кафе-бар.
ФОП Безух П. А. – Млин.
с. Лаврів вул. Миру, Першоготравня 1-30
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
с.Острів’я магазин,церква с.Острів’я
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
1. 10:00-18:00
КТП-164, с. Комарово - ФОП Кубай А.Т. (пилорама).
КТП-165, с. Новосілки - Релігійна громада (капличка).
КТП-349 -Комарівська сільська рада (клуб), ФОП Заболоцький М.А. (ларьок), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Колківське споживче товариство (магазин).
КТП-509.
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
м.Нововолинськ:
в. Транспортна
2. ПЛ-0,4кВ Л-3 КТП-147 9:00-17:00
м.Нововолинськ:
в.Русовичівська 21,23,25
Ратнівський район
1. 10:00-16:30
с.Гірники
Рожищенський район
1. ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
2. ПЛ-0,4кВ від КТП-279 9:00-17:00 с.Підгірне (церква, ФАП, магазини, клуб) с.Підгірне, вул.Л.Українки, І.Франка, Садова
3. ПЛ-10кВ Л34-05 9:00-17:00 с.Тристень (повністю), с.Доросині (телятник, корівник, кормоцех, пилорама, тракторна бригада , ветдільниця, лікарня, магазини, с.Кияж (школа), с.Ворончин (ФАП, пилорама) с.Доросині, вул.Фріда, Шкільна, Миру, Л.Українки, с.Кияж, вул.Набережна, Тиха, Миру с.Ворончин, вул.Шкільна, Шевченка, с.Тристень, вул.Шевченка, Воробйова, Озерна, Шкільна, Незалежності
4. ПЛ-0,4кВ від КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз (магазини) с.Навіз, вул.Журавлина, Нагірна, Першотравнева, Молодіжна
5. ПЛ-10кВ Л34-04 9:00-17:00 с.Квітневе (повністю), с.Щурин (повністю) с.Квітневе (повністю), с.Щурин (повністю)
6. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 9:00-17:00 с.Навіз (торг. кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку) с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир (ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, їдальня, ППМ) с.Немир, вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги
8. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
9. ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю) с.Уляники с.Городині, с.Романів (повністю)
10. ПЛ-10кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Єлизаветин (цех по виробництву шлакоблоків), с.Носачевичі (сільська рада, дитячий садок, поштове відділення) с.Єлизаветин, вул.Васильківська, Прилісна, Ювілейна, с.Олешковичі, вул.Спортивна, Червоноармійська, 8Березня, Набережна, с.Носачевичі, вул.Молодіжна, Набережна,Тиха
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
Нова Пошта, ПП Гапіч, Яцунік, Грабовець, Кавас, Кондрацький, контора СВК
с. Кримне вул. 1 Травня, Соборності, Набережна
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинський медзаклад отримав новий автомобіль
Сьогодні, 19:42
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 19 серпня
Сьогодні, 19:00
На Волині на хабарі викрили поліцейського. ФОТО
Сьогодні, 18:36
У школі на Волині – протести через укрупнення класів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:18