У волинському селі сталася пожежа у житловому будинку





Повідомлення про пожежу до Служби порятунку «101» надійшло 17 серпня о 17:23, інформує пресслужба волинських рятувальнів.



За викликом прибули рятувальники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини (2 автомобіля) У ДСНС України у Волинській області. Пожежу локалізували о 17:34, а ліквідували 17:35. Травмованих та загиблих немає.



Ймовірна причина: необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



Окрім цього, рятувальники загасили дві пожежі трав’яного настилу у Любешівському та Маневицькому районах.



Головне фото - ілюстративне.

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