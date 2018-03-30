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На Волині підприємство заборгувало за оренду землі велику суму грошей

На Волині підприємство заборгувало за оренду землі велику суму грошей
Володимир-Волинські прокурори в суді домоглися стягнення з орендаря землі понад 360 тисяч гривень заборгованої плати.

Підставою пред’явлення позову стало систематичне порушення орендарем умов договору оренди земельної ділянки площею понад 6 га поблизу села Зимне, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.

Прокурори з'ясували, що ділянку підприємство орендує з липня 2008 року. У січні 2018 року за результатами розгляду позовної заяви Володимир-Волинської місцевої прокуратури постановою Рівненського апеляційного господарського суду у договір оренди внесли зміни щодо розміру орендної плати.

У відповідності до чинного законодавства, орендна плата відтоді становить 3% від нормативної грошової оцінки землі на рік і, систематично вносячи її в неповному розмірі, орендар заборгував до бюджету понад 360 тис. грн.

У суді прокурори домоглися стягнення з орендаря заборгованої орендної плати.

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Теги: позов, земля, оренда, суд
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