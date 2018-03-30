На Волині підприємство заборгувало за оренду землі велику суму грошей
Сьогодні, 20:19
Володимир-Волинські прокурори в суді домоглися стягнення з орендаря землі понад 360 тисяч гривень заборгованої плати.
Підставою пред’явлення позову стало систематичне порушення орендарем умов договору оренди земельної ділянки площею понад 6 га поблизу села Зимне, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.
Прокурори з'ясували, що ділянку підприємство орендує з липня 2008 року. У січні 2018 року за результатами розгляду позовної заяви Володимир-Волинської місцевої прокуратури постановою Рівненського апеляційного господарського суду у договір оренди внесли зміни щодо розміру орендної плати.
У відповідності до чинного законодавства, орендна плата відтоді становить 3% від нормативної грошової оцінки землі на рік і, систематично вносячи її в неповному розмірі, орендар заборгував до бюджету понад 360 тис. грн.
У суді прокурори домоглися стягнення з орендаря заборгованої орендної плати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Підставою пред’явлення позову стало систематичне порушення орендарем умов договору оренди земельної ділянки площею понад 6 га поблизу села Зимне, - пише пресслужба прокуратури Волинської області.
Прокурори з'ясували, що ділянку підприємство орендує з липня 2008 року. У січні 2018 року за результатами розгляду позовної заяви Володимир-Волинської місцевої прокуратури постановою Рівненського апеляційного господарського суду у договір оренди внесли зміни щодо розміру орендної плати.
У відповідності до чинного законодавства, орендна плата відтоді становить 3% від нормативної грошової оцінки землі на рік і, систематично вносячи її в неповному розмірі, орендар заборгував до бюджету понад 360 тис. грн.
У суді прокурори домоглися стягнення з орендаря заборгованої орендної плати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку нацгвардійці-новобранці урочисто отримали зброю. ФОТО
Сьогодні, 20:52
На Волині підприємство заборгувало за оренду землі велику суму грошей
Сьогодні, 20:19
Якою буде погода у Луцьку та Волинській області на Спаса
Сьогодні, 20:00
Під Луцьком легковик злетів у кювет
Сьогодні, 19:49