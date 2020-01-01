«Яровиці» – 5 років*
Сьогодні, 09:16
19 серпня житловий комплекс «Яровиця» святкує свій п’ятий день народження. Аж не віриться, що 5 років тому у центрі міста були закинуті будови та сумні паркани, адже зараз здіймається сучасний житловий комплекс преміум-класу. Нині вже сотні щасливих мешканців, серед яких – успішні бізнесмени, обрали локацію — «Яровиця».
Зараз «Яровиця» — це вісім зданих будинків, один добудовують (95% готовності) і «ЯРОВИЦЯ FLY» – два завершальних будинки комплексу з неймовірними панорамами теж уже піднялись на 8-ий з 14 поверхів.
«Яровиця» відразу стала мрією жителів міста, адже і підхід до будівництва суттєво відрізнявся. Сучасні красиві будинки, огороджена територія, зони відпочинку з озелененням та арт-дизайном, газони, новітні підземні паркінги, магазинчики, дитячі клуби і кафе — максимальний затишок та комфорт в серці міста. «Яровиця» отримала нагороду на міжнародному конкурсі «Кришталева Цеглина» в Любліні в номінації “ДІМ 2018” за найкращу інвестицію в будівництво по обидві сторони східного кордону ЄС.
«Яровиця» першою із житлових комплексів міста «одягнулась» в якісний вентильований фасад системи «Cube» та «Scanroс». Використовує панорамне скління – вікна BRUGMANN, профіль SALAMANDER з 2-х камерним шумоізоляційним склопакетом та системою триплекс. У кожній квартирі –індивідуальне опалення, можливість встановлення теплої підлоги. Це затишний дім, що, за висновками експертів, на 30% енергоощадніший і буде залишатись таким на довгі роки.
Унікальність «Яровиці» — двоповерхові квартири та пентхауси з власними терасами. Власники цього помешкання мають свою зону відпочинку на повітрі на висоті 45 м. З вікон відкривається чудовий краєвид на річку Стир з однієї сторони, а з іншої — на центр міста. Дбайливо продумане планування так, щоб майбутні мешканці могли розташовувати кімнати згідно з власними потребами та вподобаннями. У високих будинках має бути якісний ліфт. Тож «Яровиця» у кожному під’їзді має аж по два швидкісних ліфти фірми MIZUI Mitsubishi, що повністю відповідають стандартам ліфтів нового покоління, ліфти опускаються у підземний паркінг, що дуже зручно для власників авто.
Дітлахи мають безпечний та яскравий дитячий майданчик. Уже облаштований спортивний комплекс з професійними тренажерами, біговою доріжкою, баскетбольним та волейбольним полем.
«Яровиця» – постійно в пошуках та впроваджені чогось новенького, сучасного, практичного: то монтує підземні смітники, то створює арт-об’єкти та відпочинкові зони. Сьогодні будує комфортні та сучасні офіси та комерційні приміщення для магазинів, бутиків, супермаркетів.
ЖК «Яровиця» вітає з днем народження всіх, хто причетний до цього чудового комплексу: партнерів, мешканців, що обрали «Яровицю» своїм домом, бізнесменів, що розвиваються разом з ним. «Вдячні вам за вибір та пишаємось вашими успіхами», — кажуть у «Яровиці».
Для потенційних мешканців тут дарують знижки, щоб зробити мрію ще доступнішою. Купуючи квартиру та паркінг разом, отримаєте до 50 000 грн знижки. Завітайте у консультаційний центр і менеджери розкажуть деталі цієї акції та ознайомлять з іншими цікавими пропозиціями та вигідними умовами виплат.
«Живіть красиво, а компанія «ЄВРОХОЛДІНГ» і надалі буде створювати для вас всі можливості», – запевняють у забудовника.
Телефон: 050 402 05 05
http://yarovytsya.com.ua/
https://euroholding.net.ua/
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Зараз «Яровиця» — це вісім зданих будинків, один добудовують (95% готовності) і «ЯРОВИЦЯ FLY» – два завершальних будинки комплексу з неймовірними панорамами теж уже піднялись на 8-ий з 14 поверхів.
«Яровиця» відразу стала мрією жителів міста, адже і підхід до будівництва суттєво відрізнявся. Сучасні красиві будинки, огороджена територія, зони відпочинку з озелененням та арт-дизайном, газони, новітні підземні паркінги, магазинчики, дитячі клуби і кафе — максимальний затишок та комфорт в серці міста. «Яровиця» отримала нагороду на міжнародному конкурсі «Кришталева Цеглина» в Любліні в номінації “ДІМ 2018” за найкращу інвестицію в будівництво по обидві сторони східного кордону ЄС.
«Яровиця» першою із житлових комплексів міста «одягнулась» в якісний вентильований фасад системи «Cube» та «Scanroс». Використовує панорамне скління – вікна BRUGMANN, профіль SALAMANDER з 2-х камерним шумоізоляційним склопакетом та системою триплекс. У кожній квартирі –індивідуальне опалення, можливість встановлення теплої підлоги. Це затишний дім, що, за висновками експертів, на 30% енергоощадніший і буде залишатись таким на довгі роки.
Унікальність «Яровиці» — двоповерхові квартири та пентхауси з власними терасами. Власники цього помешкання мають свою зону відпочинку на повітрі на висоті 45 м. З вікон відкривається чудовий краєвид на річку Стир з однієї сторони, а з іншої — на центр міста. Дбайливо продумане планування так, щоб майбутні мешканці могли розташовувати кімнати згідно з власними потребами та вподобаннями. У високих будинках має бути якісний ліфт. Тож «Яровиця» у кожному під’їзді має аж по два швидкісних ліфти фірми MIZUI Mitsubishi, що повністю відповідають стандартам ліфтів нового покоління, ліфти опускаються у підземний паркінг, що дуже зручно для власників авто.
Дітлахи мають безпечний та яскравий дитячий майданчик. Уже облаштований спортивний комплекс з професійними тренажерами, біговою доріжкою, баскетбольним та волейбольним полем.
«Яровиця» – постійно в пошуках та впроваджені чогось новенького, сучасного, практичного: то монтує підземні смітники, то створює арт-об’єкти та відпочинкові зони. Сьогодні будує комфортні та сучасні офіси та комерційні приміщення для магазинів, бутиків, супермаркетів.
ЖК «Яровиця» вітає з днем народження всіх, хто причетний до цього чудового комплексу: партнерів, мешканців, що обрали «Яровицю» своїм домом, бізнесменів, що розвиваються разом з ним. «Вдячні вам за вибір та пишаємось вашими успіхами», — кажуть у «Яровиці».
Для потенційних мешканців тут дарують знижки, щоб зробити мрію ще доступнішою. Купуючи квартиру та паркінг разом, отримаєте до 50 000 грн знижки. Завітайте у консультаційний центр і менеджери розкажуть деталі цієї акції та ознайомлять з іншими цікавими пропозиціями та вигідними умовами виплат.
«Живіть красиво, а компанія «ЄВРОХОЛДІНГ» і надалі буде створювати для вас всі можливості», – запевняють у забудовника.
Телефон: 050 402 05 05
http://yarovytsya.com.ua/
https://euroholding.net.ua/
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