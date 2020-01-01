«Яровиці» – 5 років*

19 серпня житловий комплекс «Яровиця» святкує свій п’ятий день народження. Аж не віриться, що 5 років тому у центрі міста були закинуті будови та сумні паркани, адже зараз здіймається сучасний житловий комплекс преміум-класу. Нині вже сотні щасливих мешканців, серед яких – успішні бізнесмени, обрали локацію — «Яровиця».Зараз «Яровиця» — це вісім зданих будинків, один добудовують (95% готовності) і «ЯРОВИЦЯ FLY» – два завершальних будинки комплексу з неймовірними панорамами теж уже піднялись на 8-ий з 14 поверхів.«Яровиця» відразу стала мрією жителів міста, адже і підхід до будівництва суттєво відрізнявся. Сучасні красиві будинки, огороджена територія, зони відпочинку з озелененням та арт-дизайном, газони, новітні підземні паркінги, магазинчики, дитячі клуби і кафе — максимальний затишок та комфорт в серці міста. «Яровиця» отримала нагороду на міжнародному конкурсі «Кришталева Цеглина» в Любліні в номінації “ДІМ 2018” за найкращу інвестицію в будівництво по обидві сторони східного кордону ЄС.«Яровиця» першою із житлових комплексів міста «одягнулась» в якісний вентильований фасад системи «Cube» та «Scanroс». Використовує панорамне скління – вікна BRUGMANN, профіль SALAMANDER з 2-х камерним шумоізоляційним склопакетом та системою триплекс. У кожній квартирі –індивідуальне опалення, можливість встановлення теплої підлоги. Це затишний дім, що, за висновками експертів, на 30% енергоощадніший і буде залишатись таким на довгі роки.Унікальність «Яровиці» — двоповерхові квартири та пентхауси з власними терасами. Власники цього помешкання мають свою зону відпочинку на повітрі на висоті 45 м. З вікон відкривається чудовий краєвид на річку Стир з однієї сторони, а з іншої — на центр міста. Дбайливо продумане планування так, щоб майбутні мешканці могли розташовувати кімнати згідно з власними потребами та вподобаннями. У високих будинках має бути якісний ліфт. Тож «Яровиця» у кожному під’їзді має аж по два швидкісних ліфти фірми MIZUI Mitsubishi, що повністю відповідають стандартам ліфтів нового покоління, ліфти опускаються у підземний паркінг, що дуже зручно для власників авто.Дітлахи мають безпечний та яскравий дитячий майданчик. Уже облаштований спортивний комплекс з професійними тренажерами, біговою доріжкою, баскетбольним та волейбольним полем.«Яровиця» – постійно в пошуках та впроваджені чогось новенького, сучасного, практичного: то монтує підземні смітники, то створює арт-об’єкти та відпочинкові зони. Сьогодні будує комфортні та сучасні офіси та комерційні приміщення для магазинів, бутиків, супермаркетів.ЖК «Яровиця» вітає з днем народження всіх, хто причетний до цього чудового комплексу: партнерів, мешканців, що обрали «Яровицю» своїм домом, бізнесменів, що розвиваються разом з ним. «Вдячні вам за вибір та пишаємось вашими успіхами», — кажуть у «Яровиці».«Живіть красиво, а компанія «ЄВРОХОЛДІНГ» і надалі буде створювати для вас всі можливості», – запевняють у забудовника.