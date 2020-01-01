Шахта, школа та амбулаторія: що чекає на 3 волинських довгобуди, що зводять десятиліттями. ВІДЕО





Кореспонденти



Шахта №10 у Нововолинську



Нововолинська шахта №10 - єдина в Україні копальня-довгобуд. Її зводять понад 30 років, 2017-го роботи заморозили, - розповів головний інженер Володимир Грібов. З його слів, копальню обслуговує 160 працівників, до кінця року частину скоротять. Шахтарям постійно затримують заробітну плату. Працівники недобудованої копальні неодноразово оголошували страйки.



Щоб завершити будівництво потрібен мільярд гривень, - розповів Суспільному Андрій Ткачук, заступник начальника управління економічного розвитку та торгівлі Волинської облдержадміністрації.



"Шахта занепадає", - каже голова територіального комітету профспілки Роман Юзефович. З його слів, перед працівниками нині стоїть завдання відкачувати воду. Будівництво не ведеться.



За планом Міненерго та вугільної промисловості України, який розробили 30 років тому, ця копальня мала давати більше 900 тисяч тонн вугілля в рік, планували створити 1,5 тисячі робочих місць. "З розрахунком 38 тонн, то 30 років могла б працювати. Вона б зменшила потребу держави купувати чуже вугілля і надала б робочі місця, а це і податки", - каже Роман Юзефович.







З 2018 року шахта виставлена в реєстрі держмайна на приватизацію. В документах вказано, що рівень її будівельної готовності – 87,6%. Цього року представники з Волині увійшли в координаційний центр із трансформації вугільних регіонів, - розповідають у Волинській ОДА. На 2020 рік передбачено фінансування шахти - 65 мільйонів гривень. Цих грошей стане лише щоб забезпечити утримання комплексів шахти у безаварійному стані, - каже Андрій Ткачук.



Амбулаторія загальної практики сімейної медицини у селі Затурці Локачинського району



Це мав бути медзаклад на 50 ліжок. Амбулаторію у селі Затурці Локачинського району почали зводити 28 років тому. Збудували два поверхи та дах будівлі. Нині будівля стоїть пусткою.



1992-го, коли почалося будівництво, Петро Напханюк був головним лікарем майбутньої амбулаторії. Каже: спершу з 50-ти кількість ліжкомісць зменшили вдвічі, потім будівництво взагалі зупинили. "Кожен рік обіцяли, трохи пороблять і будівельники діваються, діваються гроші. Навіть якби по одній цеглині клали в день, то б вже завершили", - каже лікар.



Про довгобуд згадують перед виборами, - каже сільський голова Володимир Патійчук: "Перед виборами сюди давали по 100-150 тисяч гривень. Оскільки приміщення велике, змінили проєкт під амбулаторію. Поміняли вікна, двері пластикові, деякі всередині перегородки міняли, утеплення робили і на тому кінець"







Зараз приміщення зачинене. Довкола – обросло деревами й кущами. Будівля не охороняється. Зі слів Петра Напханюка, завдяки місцевим мешканцям лікарню вдалося вберегти в тому ж вигляді, в якому залишили її будівельники. Будівля площею близько 4 тисяч квадратних метрів не перебуває на балансі ні області, ні місцевої громади. У сільраді кажуть: готові залучити інвесторів, щоб реконструювати це приміщення під житло для учасників АТО. Для цього за підрахунками сільського голови потрібно 50 мільйонів гривень.



Поруч із довгобудом завершили будівництво нової амбулаторії сімейної медицини.ЇЇ почали зводити торік, нині закінчують внутрішні роботи в приміщенні. Амбулаторія запрацює до кінця року, каже сільський голова Затурців. На будівництво нового приміщення амбулаторії гроші виділив Світовий банк. Вартість об'єкту 8 мільйонів гривень.



У листопаді 2018 заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось розповідав Суспільному, що збудувати амбулаторію за новим проєктом, дешевше, ніж добудувати уже наявне приміщення-довгобуд.



Школа у селі Стобихівка Камінь-Каширського району



У березні 2018 селяни самотужки збирали гроші для будівництва нової школи у Стобихівці. У квітні 2018 з вимогами відремонтувати дороги та побудувати школу звернулися до депутатів обласної ради мешканці декількох сіл Ківерцівського району та села Стобихівка Камінь-Каширського. Люди зібралися під стінами облради перед початком чергової сесії. Казали, що втомилися чути "обіцянки чиновників". Тодішній голова облдержадміністрації Олександр Савченко пообіцяв до 1-го вересня зробити фундамент школи, але роботи так і не розпочали. 1 вересня 2018 року батьки не пустили дітей до школи.



1 вересня 2019 ситуація повторилась - понад дві сотні дітей у селі Стобихівка знову не пішли до школи. Батьки запевнили, що діти не вчитимуться доти, поки в селі не розпочнуть будувати нову школу. Таке рішення 1-го вересня, під час батьківських зборів, прийняли батьки учнів.



У листопаді 2019 таки розпочалося будівництво школи в селі Стобихівка Камінь-Каширського району. Але цього навчального року батьки знову сумніваються, чи вести дітей до старої школи,- розповів Суспільному місцевий житель Микола Осадчук.



2020-го у фінансування програми "Велике будівництво" школа не втрапляє, як анонсували на початку року, - говорить голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко. Каже: коректували документи на новий тендер: "За Стобихівку можна вибачитися, можна ні, але можна сказати, що цього року ми фізично не встигнемо в Стобихівці побудувати".



Загальний кошторис школи 130 мільйонів гривень. 97 мільйонів - будівельні роботи, решта - різниця на меблі та обладнання, - розповідає директор департаменту інфраструктури Волинської ОДА Віктор Довгополюк. Цього року на будівництво школи передбачено 13 мільйонів з обласного бюджету. Зі слів Віктора Довгополюка, зводити школу припинили через відсутність у проєкті мереж та котельні.







Для будівництва школи цього року з районного бюджету виділили 1 мільйон 220 тисяч гривень,- каже заступник райради Сергій Дмитрук. З його слів, будівництво затримується через реформу освіти: "Усі школи з 2024 року будуть 1-2 ступеня, то як раніше 1-3 ступеня будувати недоцільно, триповерхова там ніяк".



Цього навчального року в Стобихівську школу мають піти 270 дітей, це на 10 учнів більше, як торік, - розповідає освітянка Наталія Красюк. Школа переповнена, навчання відбувається у 2-2.5 зміни.



Субпідрядником будівництва школи була фірма "Житлобуд-2". Її керівник Леонід Стефанович каже: робіт виконали на 5 мільйонів гривень, гроші за це ще не повернули. Розповідає: на наступний рік, до 1 вересня реально здати цю школу, якщо будівництво продовжать і взимку.



Будівництва нового навчального закладу місцеві жителі добиваються впродовж 10 років. Торік заклали капсулу. Батько вісьмох дітей Микола Осадчук розповідає: від лютого і до сьогодні, будівництво призупинили. "Якщо прийдеться - будемо знову їхати в Київ", - каже багатодітний тато.



Зараз на волинському довгобуді - залитий фундамент, на якому поросло зілля. З лютого будівельників тут місцеві жителі, кажуть, не бачили. Чи підуть діти до школи 1 вересня 2020 року у стару стобихівську школу, вирішуватимуть на батьківських зборах вкінці серпня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30 років будують шахту № 10 у Нововолинську, 28 років зводять амбулаторію у Затурцях, десятиліття планують збудувати школу у селі Стобихівка Камінь-Каширського району.Кореспонденти Суспільного дізналися, що чекає на довгобуди, про які згадують лише перед виборами.Нововолинська шахта №10 - єдина в Україні копальня-довгобуд. Її зводять понад 30 років, 2017-го роботи заморозили, - розповів головний інженер Володимир Грібов. З його слів, копальню обслуговує 160 працівників, до кінця року частину скоротять. Шахтарям постійно затримують заробітну плату. Працівники недобудованої копальні неодноразово оголошували страйки.Щоб завершити будівництво потрібен мільярд гривень, - розповів Суспільному, заступник начальника управління економічного розвитку та торгівлі Волинської облдержадміністрації."Шахта занепадає", - каже голова територіального комітету профспілки. З його слів, перед працівниками нині стоїть завдання відкачувати воду. Будівництво не ведеться.За планом Міненерго та вугільної промисловості України, який розробили 30 років тому, ця копальня мала давати більше 900 тисяч тонн вугілля в рік, планували створити 1,5 тисячі робочих місць. "З розрахунком 38 тонн, то 30 років могла б працювати. Вона б зменшила потребу держави купувати чуже вугілля і надала б робочі місця, а це і податки", - каже Роман Юзефович.З 2018 року шахта виставлена в реєстрі держмайна на приватизацію. В документах вказано, що рівень її будівельної готовності – 87,6%. Цього року представники з Волині увійшли в координаційний центр із трансформації вугільних регіонів, - розповідають у Волинській ОДА. На 2020 рік передбачено фінансування шахти - 65 мільйонів гривень. Цих грошей стане лише щоб забезпечити утримання комплексів шахти у безаварійному стані, - каже Андрій Ткачук.Це мав бути медзаклад на 50 ліжок. Амбулаторію у селі Затурці Локачинського району почали зводити 28 років тому. Збудували два поверхи та дах будівлі. Нині будівля стоїть пусткою.1992-го, коли почалося будівництво,був головним лікарем майбутньої амбулаторії. Каже: спершу з 50-ти кількість ліжкомісць зменшили вдвічі, потім будівництво взагалі зупинили. "Кожен рік обіцяли, трохи пороблять і будівельники діваються, діваються гроші. Навіть якби по одній цеглині клали в день, то б вже завершили", - каже лікар.Про довгобуд згадують перед виборами, - каже сільський голова: "Перед виборами сюди давали по 100-150 тисяч гривень. Оскільки приміщення велике, змінили проєкт під амбулаторію. Поміняли вікна, двері пластикові, деякі всередині перегородки міняли, утеплення робили і на тому кінець"Зараз приміщення зачинене. Довкола – обросло деревами й кущами. Будівля не охороняється. Зі слів Петра Напханюка, завдяки місцевим мешканцям лікарню вдалося вберегти в тому ж вигляді, в якому залишили її будівельники. Будівля площею близько 4 тисяч квадратних метрів не перебуває на балансі ні області, ні місцевої громади. У сільраді кажуть: готові залучити інвесторів, щоб реконструювати це приміщення під житло для учасників АТО. Для цього за підрахунками сільського голови потрібно 50 мільйонів гривень.Поруч із довгобудом завершили будівництво нової амбулаторії сімейної медицини.ЇЇ почали зводити торік, нині закінчують внутрішні роботи в приміщенні. Амбулаторія запрацює до кінця року, каже сільський голова Затурців. На будівництво нового приміщення амбулаторії гроші виділив Світовий банк. Вартість об'єкту 8 мільйонів гривень.У листопаді 2018 заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось розповідав Суспільному, що збудувати амбулаторію за новим проєктом, дешевше, ніж добудувати уже наявне приміщення-довгобуд.У березні 2018 селяни самотужки збирали гроші для будівництва нової школи у Стобихівці. У квітні 2018 з вимогами відремонтувати дороги та побудувати школу звернулися до депутатів обласної ради мешканці декількох сіл Ківерцівського району та села Стобихівка Камінь-Каширського. Люди зібралися під стінами облради перед початком чергової сесії. Казали, що втомилися чути "обіцянки чиновників". Тодішній голова облдержадміністраціїпообіцяв до 1-го вересня зробити фундамент школи, але роботи так і не розпочали. 1 вересня 2018 року батьки не пустили дітей до школи.1 вересня 2019 ситуація повторилась - понад дві сотні дітей у селі Стобихівка знову не пішли до школи. Батьки запевнили, що діти не вчитимуться доти, поки в селі не розпочнуть будувати нову школу. Таке рішення 1-го вересня, під час батьківських зборів, прийняли батьки учнів.У листопаді 2019 таки розпочалося будівництво школи в селі Стобихівка Камінь-Каширського району. Але цього навчального року батьки знову сумніваються, чи вести дітей до старої школи,- розповів Суспільному місцевий житель2020-го у фінансування програми "Велике будівництво" школа не втрапляє, як анонсували на початку року, - говорить голова облдержадміністрації. Каже: коректували документи на новий тендер: "За Стобихівку можна вибачитися, можна ні, але можна сказати, що цього року ми фізично не встигнемо в Стобихівці побудувати".Загальний кошторис школи 130 мільйонів гривень. 97 мільйонів - будівельні роботи, решта - різниця на меблі та обладнання, - розповідає директор департаменту інфраструктури Волинської ОДАЦього року на будівництво школи передбачено 13 мільйонів з обласного бюджету. Зі слів Віктора Довгополюка, зводити школу припинили через відсутність у проєкті мереж та котельні.Для будівництва школи цього року з районного бюджету виділили 1 мільйон 220 тисяч гривень,- каже заступник райради Сергій Дмитрук. З його слів, будівництво затримується через реформу освіти: "Усі школи з 2024 року будуть 1-2 ступеня, то як раніше 1-3 ступеня будувати недоцільно, триповерхова там ніяк".Цього навчального року в Стобихівську школу мають піти 270 дітей, це на 10 учнів більше, як торік, - розповідає освітянка Наталія Красюк. Школа переповнена, навчання відбувається у 2-2.5 зміни.Субпідрядником будівництва школи була фірма "Житлобуд-2". Її керівник Леонід Стефанович каже: робіт виконали на 5 мільйонів гривень, гроші за це ще не повернули. Розповідає: на наступний рік, до 1 вересня реально здати цю школу, якщо будівництво продовжать і взимку.Будівництва нового навчального закладу місцеві жителі добиваються впродовж 10 років. Торік заклали капсулу. Батько вісьмох дітей Микола Осадчук розповідає: від лютого і до сьогодні, будівництво призупинили. "Якщо прийдеться - будемо знову їхати в Київ", - каже багатодітний тато.Зараз на волинському довгобуді - залитий фундамент, на якому поросло зілля. З лютого будівельників тут місцеві жителі, кажуть, не бачили. Чи підуть діти до школи 1 вересня 2020 року у стару стобихівську школу, вирішуватимуть на батьківських зборах вкінці серпня.

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