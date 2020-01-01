Хронічні хвороби мали обоє померлих за останню добу через коронавірус на Волині





Про це під час брифінгу 18 серпня повідомила головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.



За її словами, померлі – жінки віком 52 і 87 років, що мешкали у Луцькому і Володимир-Волинському районах.



«В обох хвороба була з ускладненням у вигляді пневмонії. Мали хронічні супутні захворювання серцево-судинної системи, одна з них мала надмірну вагу», - повідомила Наталія Янко.



Загалом в області 106 випадків хвороби завершилось летально. Показник летальності на Волині становить 2,2%.



Нагадаємо,



Одужало 3437 осіб, з них 233 дитини та 482 медичних працівники.

За останню добу на Волині зареєстрували 85 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 11 – у дітей та 8 – у медичних працівників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Обидві жінки, що померли на Волині протягом останньої доби через ускладнення коронавірусу, мали хронічні супутні захворювання.Про це під час брифінгу 18 серпня повідомила головний державний санітарний лікар Волинської областіЗа її словами, померлі – жінки віком 52 і 87 років, що мешкали у Луцькому і Володимир-Волинському районах.«В обох хвороба була з ускладненням у вигляді пневмонії. Мали хронічні супутні захворювання серцево-судинної системи, одна з них мала надмірну вагу», - повідомила Наталія Янко.Загалом в області 106 випадків хвороби завершилось летально. Показник летальності на Волині становить 2,2%.Нагадаємо, станом на 18 серпня на Волині зареєстрували 4792 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 321 – у дітей та 592 – у медичних працівників.Одужало 3437 осіб, з них 233 дитини та 482 медичних працівники.За останню добу на Волині зареєстрували 85 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 11 – у дітей та 8 – у медичних працівників.

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