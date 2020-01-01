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У закладах освіти «червоної» зони карантину навчання відбуватиметься онлайн, – МОЗ

У закладах освіти «червоної» зони карантину навчання відбуватиметься онлайн, – МОЗ
Навчання у школах, які знаходяться в регіонах “червоної” зони за рівнем епідемічної небезпеки через значне поширення COVID-19, відбуватиметься в онлайн-режимі.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час виступу на Всеукраїнській серпневій онлайн-конференції «Освіта в умовах пандемії: як організувати навчальний рік 2020-2021», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На територіях із “червоним" рівнем небезпеки передбачені найжорсткіші заходи безпеки - тобто відвідування закладів освіти здобувачами освіти буде заборонено, в тому числі й дошкільних закладів”, - сказав Ляшко.

Водночас він зауважив, що у “помаранчевій”, “жовтій” та “зеленій” зонах школи будуть працювати.

“Ми розуміємо, якщо будуть деякі школи в “червоній” зоні, то буде запроваджено онлайн навчання саме на той період, поки регіон буде знаходитися в “червоній” зоні”, - сказав Ляшко.

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Теги: навчання в школах, карантин, Україна
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