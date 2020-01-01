На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях

Станом на 18 серпня на Волині показник завантаженості ліжок хворими на коронавірус та людьми з підозрою становить 72,6%.Про це під час брифінгу повідомила виконувач обов’язків начальника управління охорони здоров'я облдержадміністраціїЗа її словами, епідситуація із коронавірусом на Волині погіршилася.Одна із ознак цього – різке збільшення завантаженості ліжок у лікарнях. Людмила Тимощук додала, що ще 14 серпня цей показник на Волині становив 32%, тоді як за три дні зріс до 72,6%.«Це говорить про те, що перебіг хвороби став важчим і люди змушені перебувати на стаціонарному лікуванні», - зауважила посадовець.За її інформацією, у Волинській обласній інфекційній лікарні із 121 одного «коронавірусного» ліжка 114 – зайняті.«Це майже 100%. Ми проводимо роботу для того, щоб розширити межі», - додала Тимощук.У Волинській обласній клінічній лікарні із 141 ліжка зайнято 57. Але тут перебувають вкрай важкі пацієнти. У інших медзакладах першої хвилі зайняті від 50 до 80% ліжок, передбачених для хворих на коронавірус та людей з підозрою.Станом на 18 серпня у реанімації на Волині перебувають 16 пацієнтів з коронавірусом, троє – на апараті штучної вентиляції легень. До слова, у попередні тижні не було пацієнтів на апаратах ШВЛ.Людмила Тимощук зауважила, що область проситиме Міністерство охорони здоров’я відкрити ще хоча б 1-2 лікарні першої хвилі для цих потреб.«З вчорашнього дня для відкриття нових лікарень має бути з погодження профільного міністра. А додавання ліжок у вже існуючих закладах – за рішенням обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», - пояснила Людмила Тимощук.