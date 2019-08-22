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Волинська команда виборола «бронзу» на чемпіонаті України з легкої атлетики

Волинська команда виборола «бронзу» на чемпіонаті України з легкої атлетики
У Луцьку відбувся Чемпіонат України з легкої атлетики серед юніорів. На змагання вже традиційно з’їхалися кращі легкоатлети з усієї України. У складі збірної команди Волині Боратинську громаду на Чемпіонаті успішно представила жителька Боратина Антоніна Черняк.

У заключному виді першого дня змагань – жіночій естафеті 4 по 100 м спортсменки фінішували третіми. Загалом збірна команда 400 метрів і три передачі естафетної палички подолала за 50.06 с, здобувши таким чином «бронзу» Чемпіонату, йдеться на сайті громади.

Антоніна розповідає, що цьогоріч змагання видалися дуже насиченими: «За першість на Чемпіонаті змагалися спортсмени з першої топ-десятки сезону, тому не дивно, що боротьба за медалі була такою напруженою. У нас були доволі сильні конкуренти із Сумської, Харківської, Київської та Донецької областей.

Загалом у моїй практиці цей Чемпіонат став особливим, адже підготовка до нього була найкоротшою. У зв’язку з карантином тренування з командою, збори довелося відмінити, тому готувалася до забігів самотужки, а це набагато складніше. Мабуть, спрацьованість команди та наша особиста майстерність дозволили показати хороший результат, та ми на цьому не зупиняємося. Сподіваємося, що карантин не стане на заваді для підготовки до наступних змагань, з яких ми повернемося із «золотом».

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Теги: Луцьк, чемпіонат України, волинська команда
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