Чим багатий новий головний поліцейський Луцького району





Про це



Нагадаємо, нещодавно в Євтушика Михайла Миколайовича.



Михайло Євтушик народився 1979 року, закінчив Київський національний університет внутрішніх справ. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1999 році рядовим міліціонером. Службу проходив на посадах керівника відділення кримінальної міліції у справах неповнолітніх Ковельського міського відділу УМВС у Волинській області та першого заступника керівника відділу – керівника кримінальної міліції Турійського районного відділу УМВС у Волинській області.



До призначення в Луцький район працював на посаді керівника Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП у Рівненській області.



За даними декларації, за місцем проживання Михайло Євтушик зареєстрований у селі Городилець Турійського району.



Разом із дружиною Оксаною Євтушик виховує двох синів: Анатолія та Максима.



У власності поліцейського – земельна ділянка площею 0,07 кв. м у Городильці та ділянка площею 0,1 кв. м у Зеленій Ковельського району.



Своєю чергою, дружина є власницею житлового будинку площею 129,7 кв. м і земельної ділянки площею 0,12 кв. м у Городильці.



Також із 2008 року на Оксані Євтушик зареєстрований легковий автомобіль Mitsubishi Lancer 2008 року, придбаний за 90 250 гривень.



Минулого року Михайло Євтушик отримав 222 722 гривні заробітної плати та 1295 гривень матеріальної допомоги.



Оксана Євтушик одержала 251 718 гривень зарплатні в АТ «Ощадбанк».



Також жінка наприкінці 2019 року взяла кредит на суму 510 000 гривень під сонячні панелі.



Відомостей про наявність у подружжя грошових активів немає.



У декларації теж згадано, що Михайло Євтушик є членом громадського об’єднання «Рівненська обласна Профспілкова організація Атестованих працівників органів Внутрішніх справ України».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новий очільник поліції Луцького району не має ні власного помешкання, ні автомобіля, а єдиним джерелом його доходів є заробітна плата.Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські новини.Нагадаємо, нещодавно в приміщенні Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області представили нового керівника відділення поліції –Михайло Євтушик народився 1979 року, закінчив Київський національний університет внутрішніх справ. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1999 році рядовим міліціонером. Службу проходив на посадах керівника відділення кримінальної міліції у справах неповнолітніх Ковельського міського відділу УМВС у Волинській області та першого заступника керівника відділу – керівника кримінальної міліції Турійського районного відділу УМВС у Волинській області.До призначення в Луцький район працював на посаді керівника Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП у Рівненській області.За даними декларації, за місцем проживання Михайло Євтушик зареєстрований у селі Городилець Турійського району.Разом із дружиноюЄвтушик виховує двох синів:таУ власності поліцейського – земельна ділянка площею 0,07 кв. м у Городильці та ділянка площею 0,1 кв. м у Зеленій Ковельського району.Своєю чергою, дружина є власницею житлового будинку площею 129,7 кв. м і земельної ділянки площею 0,12 кв. м у Городильці.Також із 2008 року на Оксані Євтушик зареєстрований легковий автомобіль Mitsubishi Lancer 2008 року, придбаний за 90 250 гривень.Минулого року Михайло Євтушик отримав 222 722 гривні заробітної плати та 1295 гривень матеріальної допомоги.Оксана Євтушик одержала 251 718 гривень зарплатні в АТ «Ощадбанк».Також жінка наприкінці 2019 року взяла кредит на суму 510 000 гривень під сонячні панелі.Відомостей про наявність у подружжя грошових активів немає.У декларації теж згадано, що Михайло Євтушик є членом громадського об’єднання «Рівненська обласна Профспілкова організація Атестованих працівників органів Внутрішніх справ України».

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