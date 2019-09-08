Українці зможуть купити собі газ на рік вперед за фіксованою ціною





Про це сказано на сайті НАК, - пише



Основна перевага полягає у можливості отримати необхідний об’єм газу, який клієнт споживає впродовж року, без передплати. Цей тариф допоможе прогнозувати свої витрати на газ і не переплачувати за блакитне паливо під час зростання ринкових цін.



Скільки доведеться платити, якщо оформити пакет за серпневою ціною:



- Лише газова плита – 46,3 грн за одну особу на місяць (555 грн за рік) за нормативом 9,8 кубометра на одну особу на місяць



- Лише газова плита, але немає гарячої води – 86,5 за одну особу на місяць (1297,5 грн за рік) за нормативом 18,3 кубометра на одну особу на місяць



- Є газова плита й газова колонка – 111,6 грн за одну особу (1339,2 грн за рік) за нормативом 23,6 кубометра на одну особу на місяць.



Припустимо, сім'я з трьох осіб без центрального гарячого водопостачання заплатить 259,5 грн в місяць та 3 114 грн в рік. Додатково, вартість доставки клієнти сплачують своєму оператору ГРМ (облгазу).



Важливо, що платіжки за спожитий газ у межах річного тарифу формуватимуться онлайн. Сплачувати щомісячно за умовами річного тарифу необхідно до 15 числа місяця споживання.



Вже у вересні ціну тарифу "Річний" буде переглянуто, і на наступні 12 місяців ціна газу зафіксується за новим тарифом. Але для клієнтів, які придбали газ за серпневою ціною, протягом року незмінна.



Перед переходом на тариф "Річний" для клієнта буде розраховано рекомендований річний об’єм споживання газу – або на основі історичних даних за останні 12 місяців, або на основі споживацького профілю.



Під'єднання до тарифу відбувається з 1 числа місяця, наступного за місяцем подання заявки.



Якщо клієнт використає розрахунковий об’єм газу швидше, ніж за 12 місяців, він оплачуватиме додатковий об’єм споживання за розцінками тарифу "Річний". Якщо клієнт не використає розрахунковий об’єм газу за 12 місяців, гроші за невикористаний газ буде повернуто на його абонентський рахунок.



Після закінчення дії тарифу "Річний" клієнт автоматично повертається на тариф "Місячний". Також клієнт має можливість змінити тариф "Річний" на тариф "Місячний" один раз на 12 місяців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Державна компанія "Нафтогаз України" запустила тариф на газ "Річний", згідно з яким ціна на блакитне паливо залишається фіксованою всі 12 місяців – 4,73 грн/куб.м з ПДВ та без вартості розподілу (доставки). Вартість доставки клієнти сплачуть своєму оператору ГРМ (облгазу).Про це сказано на сайті НАК, - пише Обозреватель. Основна перевага полягає у можливості отримати необхідний об’єм газу, який клієнт споживає впродовж року, без передплати. Цей тариф допоможе прогнозувати свої витрати на газ і не переплачувати за блакитне паливо під час зростання ринкових цін.Скільки доведеться платити, якщо оформити пакет за серпневою ціною:- Лише газова плита – 46,3 грн за одну особу на місяць (555 грн за рік) за нормативом 9,8 кубометра на одну особу на місяць- Лише газова плита, але немає гарячої води – 86,5 за одну особу на місяць (1297,5 грн за рік) за нормативом 18,3 кубометра на одну особу на місяць- Є газова плита й газова колонка – 111,6 грн за одну особу (1339,2 грн за рік) за нормативом 23,6 кубометра на одну особу на місяць.Припустимо, сім'я з трьох осіб без центрального гарячого водопостачання заплатить 259,5 грн в місяць та 3 114 грн в рік. Додатково, вартість доставки клієнти сплачують своєму оператору ГРМ (облгазу).Важливо, що платіжки за спожитий газ у межах річного тарифу формуватимуться онлайн. Сплачувати щомісячно за умовами річного тарифу необхідно до 15 числа місяця споживання.Вже у вересні ціну тарифу "Річний" буде переглянуто, і на наступні 12 місяців ціна газу зафіксується за новим тарифом. Але для клієнтів, які придбали газ за серпневою ціною, протягом року незмінна.Перед переходом на тариф "Річний" для клієнта буде розраховано рекомендований річний об’єм споживання газу – або на основі історичних даних за останні 12 місяців, або на основі споживацького профілю.Під'єднання до тарифу відбувається з 1 числа місяця, наступного за місяцем подання заявки.Якщо клієнт використає розрахунковий об’єм газу швидше, ніж за 12 місяців, він оплачуватиме додатковий об’єм споживання за розцінками тарифу "Річний". Якщо клієнт не використає розрахунковий об’єм газу за 12 місяців, гроші за невикористаний газ буде повернуто на його абонентський рахунок.Після закінчення дії тарифу "Річний" клієнт автоматично повертається на тариф "Місячний". Також клієнт має можливість змінити тариф "Річний" на тариф "Місячний" один раз на 12 місяців.

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