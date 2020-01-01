На Волині помер екскерівник райвідділу міліції

Веламчениця Іван Іванович.



Про це



Службовий шлях він розпочав у відділі боротьби з розкраданням соціалістичної власності у Камінь-Каширському районному відділі міліції. Та згодом прийшов до Іваничівського районного відділення міліції першим заступником начальника. Та з 1995 по 1997 року Іван Веламчениця очолював Іваничіський районний відділ до виходу на пенсію.



"Щиро висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким та розділяємо всім серцем ваш біль та горе. Світла пам’ять про нього залишиться в нашій пам’яті", - йдеться у повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родичам та знайомим померлого.



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