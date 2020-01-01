На Волині помер екскерівник райвідділу міліції
Сьогодні, 14:16
Відійшов у вічність колишній начальник Іваничівського районного відділу міліції Веламчениця Іван Іванович.
Про це повідомляє пресслужба Іваничівського відділення поліції.
Службовий шлях він розпочав у відділі боротьби з розкраданням соціалістичної власності у Камінь-Каширському районному відділі міліції. Та згодом прийшов до Іваничівського районного відділення міліції першим заступником начальника. Та з 1995 по 1997 року Іван Веламчениця очолював Іваничіський районний відділ до виходу на пенсію.
"Щиро висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким та розділяємо всім серцем ваш біль та горе. Світла пам’ять про нього залишиться в нашій пам’яті", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родичам та знайомим померлого.
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Про це повідомляє пресслужба Іваничівського відділення поліції.
Службовий шлях він розпочав у відділі боротьби з розкраданням соціалістичної власності у Камінь-Каширському районному відділі міліції. Та згодом прийшов до Іваничівського районного відділення міліції першим заступником начальника. Та з 1995 по 1997 року Іван Веламчениця очолював Іваничіський районний відділ до виходу на пенсію.
"Щиро висловлюємо глибокі співчуття рідним і близьким та розділяємо всім серцем ваш біль та горе. Світла пам’ять про нього залишиться в нашій пам’яті", - йдеться у повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родичам та знайомим померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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