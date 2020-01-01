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Волинські рятувальники визволили собаку із 30-метрової криниці

Волинські рятувальники визволили собаку із 30-метрової криниці
Неподалік села Озерці Горохівського району рятувальники визволили собаку, який потрапив у закинуту криницю.

Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.

Скавуління пса почули люди, які працювали у полі, відтак викликали рятувальників.

Співробітники ДСНС за допомогою рятувальної мотузки підійняли бідолашну тварину на поверхню й відпустили її. З’ясувалося, що глибина криниці, де опинився собака, становила 30 метрів.


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Теги: Горохівський район, собака, рятувальники
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