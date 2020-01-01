Волинські рятувальники визволили собаку із 30-метрової криниці
Сьогодні, 14:36
Неподалік села Озерці Горохівського району рятувальники визволили собаку, який потрапив у закинуту криницю.
Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
Скавуління пса почули люди, які працювали у полі, відтак викликали рятувальників.
Співробітники ДСНС за допомогою рятувальної мотузки підійняли бідолашну тварину на поверхню й відпустили її. З’ясувалося, що глибина криниці, де опинився собака, становила 30 метрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
Скавуління пса почули люди, які працювали у полі, відтак викликали рятувальників.
Співробітники ДСНС за допомогою рятувальної мотузки підійняли бідолашну тварину на поверхню й відпустили її. З’ясувалося, що глибина криниці, де опинився собака, становила 30 метрів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У волинянки викрали 3000 злотих під час гостювання у подруги
Сьогодні, 15:03
Волинські рятувальники визволили собаку із 30-метрової криниці
Сьогодні, 14:36
На Волині помер екскерівник райвідділу міліції
Сьогодні, 14:16
Чим багатий новий головний поліцейський Луцького району
Сьогодні, 14:04