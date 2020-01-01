Волинські рятувальники визволили собаку із 30-метрової криниці





Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.



Скавуління пса почули люди, які працювали у полі, відтак викликали рятувальників.



Співробітники ДСНС за допомогою рятувальної мотузки підійняли бідолашну тварину на поверхню й відпустили її. З’ясувалося, що глибина криниці, де опинився собака, становила 30 метрів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік села Озерці Горохівського району рятувальники визволили собаку, який потрапив у закинуту криницю.Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.Скавуління пса почули люди, які працювали у полі, відтак викликали рятувальників.Співробітники ДСНС за допомогою рятувальної мотузки підійняли бідолашну тварину на поверхню й відпустили її. З’ясувалося, що глибина криниці, де опинився собака, становила 30 метрів.

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