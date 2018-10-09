У волинянки викрали 3000 злотих під час гостювання у подруги





Про це



17 серпня до Горохівський відділ поліції ГУНП у Волинській області надійшла заява від мешканки обласного центру про те, що коли вона перебувала в гостях у своєї подруги в селі Ватин Горохівського району, з її гаманця невідома особа викрала 3000 польських злотих.



В ході проведених пошукових заходів працівники сектору кримінальної поліції Горохівського відділу поліції встановили, що крадіжку скоїв 30-річний раніше не судимий мешканець села Ватин Горохівського району.



Сектор дізнання Горохівського відділу поліції відомості за цим факту вніс до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст. 185 КК України (Крадіжка).



Зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.



Наразі триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Ватин Горохівського району у жінки викрали понад 20 тисяч гривень.Про це повідомляє поліція Горохова.17 серпня до Горохівський відділ поліції ГУНП у Волинській області надійшла заява від мешканки обласного центру про те, що коли вона перебувала в гостях у своєї подруги в селі Ватин Горохівського району, з її гаманця невідома особа викрала 3000 польських злотих.В ході проведених пошукових заходів працівники сектору кримінальної поліції Горохівського відділу поліції встановили, що крадіжку скоїв 30-річний раніше не судимий мешканець села Ватин Горохівського району.Сектор дізнання Горохівського відділу поліції відомості за цим факту вніс до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст. 185 КК України (Крадіжка).Зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.Наразі триває досудове розслідування.

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