На Волині завершили жнивну кампанію: чи вплинули цьогорічні погодні умови на урожай





Під урожай 2020 року в області посіяли 605,0 тис.га сільськогосподарських культур, що на 11,9 тис.га більше ніж у попередньому році. Тенденція збільшення загальнообласної посівної площі має місце впродовж останнього десятиліття,



Загалом аграрії області отримали валовий збір зернових на рівні не нижче минулорічного.



У розрізі культур намолотили 697 тисяч тонн озимої пшениці та 36 тисяч тонн ярої. Озимого жита намолотили 55 тисяч тонн, озимого ячменю – 35,9 тисячі тонн. Також намолотили 94 тисяч тонн овесу.



Погодні умови безперечно вносили корективи в хід збиральних робіт, однак злагоджена робота та потужна матеріально-технічна база сільгосппідприємств дозволила провести збір ранніх зернових та ріпаку без суттєвих втрат.



На волинському аграрному ринку цьогоріч працюють основні оператори та приймальні підприємства: ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація «Володимир-Волинський комбінат хлібопродуктів», ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» (на базі ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів №2»), ТзОВ «Волинь-зерно-продукт» і ТзОВ «Агротехніка», які надають послуги сушіння зернових та олійних культур та складського зберігання нового урожаю. Оператори пропонують різноманітні види співпраці щодо закупівлі та переробки зернових та олійних культур (спотові закупівлі, прямі та контрактні закупівлі, а також схеми переробки на давальницьких умовах).



У порівнянні з минулим роком значно зросли ціни на зернові та ріпак: пшениця 3 класу коштує 5600-5700 грн, пшениця 4 класу – 5400-5500 грн, ячмінь – 5000-5100 грн, ріпак – 13000-13200 грн.



Окрім збору зернових культур провідні аграрні підприємства області розпочали посів озимого ріпаку під урожай 2021 року. А саме, ТзОВ «Ратнівський аграрій» - 4 серпня та у ГК ТМ «Вілія» - 9 серпня. Наразі ці господарства засіяли відповідно 500 та 2000 гектарів. Масово просів цієї культури в області розпочався 13-14 серпня. Загальнообласна очікувана площа посіву озимого ріпаку на рівні минулого року, а це 50 тис.га.



Аграріям ще залишилося зібрати 40,6 тис.га соняшника та 36,4 тис.га сої, 40,6 тис.га кукурудзи на зерно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині завершили збір ранніх зернових та зернобобових культур (озима пшениця, озимий ячмінь, озиме жито, ярий ячмінь). Зібрали понад 1 мільйон тонн зернових культур та 147 тисяч тонн ріпаку.Під урожай 2020 року в області посіяли 605,0 тис.га сільськогосподарських культур, що на 11,9 тис.га більше ніж у попередньому році. Тенденція збільшення загальнообласної посівної площі має місце впродовж останнього десятиліття, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Загалом аграрії області отримали валовий збір зернових на рівні не нижче минулорічного.У розрізі культур намолотили 697 тисяч тонн озимої пшениці та 36 тисяч тонн ярої. Озимого жита намолотили 55 тисяч тонн, озимого ячменю – 35,9 тисячі тонн. Також намолотили 94 тисяч тонн овесу.Погодні умови безперечно вносили корективи в хід збиральних робіт, однак злагоджена робота та потужна матеріально-технічна база сільгосппідприємств дозволила провести збір ранніх зернових та ріпаку без суттєвих втрат.На волинському аграрному ринку цьогоріч працюють основні оператори та приймальні підприємства: ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація «Володимир-Волинський комбінат хлібопродуктів», ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» (на базі ДП «Луцький комбінат хлібопродуктів №2»), ТзОВ «Волинь-зерно-продукт» і ТзОВ «Агротехніка», які надають послуги сушіння зернових та олійних культур та складського зберігання нового урожаю. Оператори пропонують різноманітні види співпраці щодо закупівлі та переробки зернових та олійних культур (спотові закупівлі, прямі та контрактні закупівлі, а також схеми переробки на давальницьких умовах).У порівнянні з минулим роком значно зросли ціни на зернові та ріпак: пшениця 3 класу коштує 5600-5700 грн, пшениця 4 класу – 5400-5500 грн, ячмінь – 5000-5100 грн, ріпак – 13000-13200 грн.Окрім збору зернових культур провідні аграрні підприємства області розпочали посів озимого ріпаку під урожай 2021 року. А саме, ТзОВ «Ратнівський аграрій» - 4 серпня та у ГК ТМ «Вілія» - 9 серпня. Наразі ці господарства засіяли відповідно 500 та 2000 гектарів. Масово просів цієї культури в області розпочався 13-14 серпня. Загальнообласна очікувана площа посіву озимого ріпаку на рівні минулого року, а це 50 тис.га.Аграріям ще залишилося зібрати 40,6 тис.га соняшника та 36,4 тис.га сої, 40,6 тис.га кукурудзи на зерно.

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