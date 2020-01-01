Резонансна справа маніяка з Кривого Рогу: як повія допомогла викрити серійного злочинця





37-річного мешканця міста Андрія Білоусенка, який нападав на жінок, ґвалтував і душив, за скоєні злочини засудили до довічного ув’язнення, - пише



Засуджений свою провину не визнав, але докази і зібрані слідчими факти свідчать про його причетність до злочинів. Йому висунули звинувачення у скоєнні кримінальних злочинів за частиною 2 статті 115, частиною 2 статті 15, частинами 1, 2 статті 152, частиною 4 статті 152, частинами 2,3 статті 153, частинами 2, 4 статті 187 ККУ (умисне вбивство; закінчений замах на зґвалтування; зґвалтування; насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом; розбій).



Поява маніяка



Навесні 2018 року криворіжців сколихнула страшна звістка про серійні напади та вбивства молодих жінок у місті. Упродовж травня-червня 2018 року на території Кривого Рогу сталося шість схожих нападів. Вони мали однаковий почерк: на жінок нападали, душили та ґвалтували, а після цього забирали їхні речі.



Першою жертвою Андрія Білоусенка стала 17-річна студентка Марія З. Дівчина пізно ввечері поверталася додому через парк після святкування Дня міста 27 травня, але так і не дійшла. Про зникнення Марії наступного дня повідомили у соцмережах і оголосили про її розшук. Поліція та небайдужі городяни прочесали парк Богдана Хмельницького у Металургійному районі, через який мала йти дівчина, і незабаром знайшли її тіло у кущах. Вона була задушена, зґвалтована і без одягу.



14 червня жертвою серійного злочинця стала 20-річна Аліна Г. Злочин стався у Покровському районі Кривого Рогу. Дівчина поверталася додому від подруги близько 11-ї години ночі через територію 9-ї міськлікарні. Наступного ранку її вбиту, зґвалтовану і роздягнену знайшла санітарка медзакладу, яка виносила сміття. У дівчини була розбита голова і понівечене обличчя. Її били тупим предметом.





У ході слідства виявилося, що раніше у Металургійному районі вже мали місце два напади. Перший - вночі 15 травня на Нікопольському шосе, другий 24 травня біля медичного коледжу. Обом жертвам вдалося врятуватися. Ці факти в поліції кваліфікували як розбійний напад. Після другого схожого нападу правоохоронці почали об’єднувати їх в одне кримінальне провадження.



Наступною жертвою маніяка, якій вдалося вижити, стала 38-річна жінка. На неї він напав в районі автозаправної станції. Коли ґвалтівник душив жінку, вона втратила свідомість, а коли прийшла до тями, то була без одягу.



Також маніяк здійснив напад на жінку на території лікарні "тисячки". Він вдарив її по голові, придушив та кинув у каналізаційний колодязь. Жінка вижила і звернулася до правоохоронців.



Слід зазначити, що усі жертви маніяка були схожої статури – невеликого зросту і стрункі, а також мали волосся середньої довжини темне або ж темно-русяве.



Нападав чоловік після 21-ї години вечора. Психологи поліції склали психологічний портрет вбивці: він схильний до садизму, насильства, отримує задоволення від домінування над своїми жертвами.



Полювання на маніяка



Після того, як правоохоронці пов’язали між собою усі напади і дійшли висновку, що їх може скоювати одна й та сама людина з маніакальними нахилами, розпочалася операція з пошуку зловмисника. До неї залучили ледь не кожен відділ поліції Кривого Рогу і кожного працівника. Контроль за розслідуванням злочинів взяло під особистий контроль керівництво Криворізького відділу поліції та Нацполіції України.



Щодня вулиці міста, парки і сквери патрулювали понад пів тисячі правоохоронців в усіх районах міста. Співробітники поліції чергували позмінно до 3-ї години ночі щодня.



Перші злочини сталися в Металургійному районі Кривого Рогу і звідти ми починали свою роботу. Ми перевдягалися в шорти, майки, ходили з напоями, лускали насіння, аби не привертати уваги. Я і мої колеги патрулювали квадрат, де знаходиться медколедж. На студентку цього навчального закладу було скоєно один з перших нападів. Ми повністю відпрацювали медколедж, поспілкувалися з кожною студенткою, попередили про небезпеку, дали наші номери телефонів, щоб у разі чогось підозрілого вони одразу телефонували. Самі щовечора чергували поблизу навчального закладу. Доправляли до відділку кожного підозрілого чоловіка, який ходив під вікнами коледжу

розповідає ТСН.ua оперуповноважений, капітан поліції В.

З моменту появи у місті чуток про маніяка у соцмережах почали з’являтися фотороботи ймовірного злочинця. В кожному чоловікові, який трохи схожий на людину на малюнку, очевидці бачили злочинця і телефонували до поліції, за весь час таких "маніяків" було понад півсотні. Деяким схожим з фотороботом криворіжцям погрожували сусіди і знайомі, і вони змушені були звертатися до правоохоронців чи журналістів по допомогу.





Завдяки повідомленням жителів за період пошуку маніяка правоохоронцями було розкрито 20 аналогічних злочинів.



Допомога звідки не чекали



Впродовж 4-х тижнів криворізькі правоохоронці цілодобово займалися пошуком маніяка. Невідомо, скільки б їм знадобилося часу, аби у 700-тисячному місті знайти серійного злочинця, якби не допомога ззовні. Вона прийшла звідти, звідки її годі було й чекати. Оперативнику карного розшуку зателефонувала його "підопічна", яка працює у сфері сексуальних послуг. Жінка поцікавилася, чи справді у місті "орудує" сексуальний маніяк, як він виглядає, у який спосіб вбиває жінок і чи є якісь особливі моменти у скоєнні ним злочинів.



"Я їй надіслав фоторобот. Обличчя чоловіка здалося їй знайомим, вік і статура теж підходили. Вона запитала про особливість в убивствах. Я розповів, що він душить і ґвалтує жінок у неприродній спосіб. А вона мені раптом говорить : "А у мене був такий клієнт. Телефонував і говорив, що хоче полового акту у такий спосіб. Я погодилася. І під час усього цього процесу він почав мене душити, що я ледве не знепритомніла" - розповідає оперативник. - Ця жінка записує номера телефонів усіх своїх клієнтів, підписує їх, судячи з досвіду, і номер цього клієнта в неї теж залишився. Мій інформатор його підписала так, щоб більше не брати у нього замовлення. Вона скинула його номер телефону і я передав його своєму керівництву", -

повідомив ТСН.ua капітан поліції, оперуповноважений Криворізького відділу поліції В.



Отриману від працівниці сексіндустрії інформацію передали до оперативно-технічної служби, фахівці якої оперативно вирахували місцезнаходження сім-карти власника. Далі встановили, що ця сім-карта знаходилася в приблизному квадраті, де було скоєне вбивство або ж напад і в той же час.



Таким чином вдалося встановити його особу. За ним почали стежити і це продовжувалося деякий час. Правоохоронці збирали докази. По маршруту його слідування виставляли молодих дівчат тієї зовнішності і статури, які ставали жертвами нападу, щоб він почав за ними стежити, а спецслужби стежили за ним, щоб затримати його "на гарячому. Коли доказова база була зібрана, його затримали

розповідає оперуповноважений В.



А хто маніяк



Серійним злочинцем, який скоював напади на жінок і вбивства виявився зовні зовсім не схожий на маніяка 35-річний криворіжець, зразковий сім’янин Андрій Білоусенко. Він виховував маленьку доньку, був люблячим батьком, мав дружину, працював на шахті імені Артема. Також злочинець вже мав судимість за розбійний напад на жінку і відсидів 3 роки.



Про його "темний бік" не здогадувався ніхто. Для рідних це стало справжнім шоком. Сусіди на нього не скаржилися, колеги по роботі відгукувалися добре. Тим не менш, зібрані докази довели, що він і є той самий криворізький маніяк, який впродовж двох місяців тримав у страху усе місто.



Психіатрична експертиза визнала громадянина Білоусенка осудним. У в’язниці він проведе решту свого життя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На початку серпня 2020 року Жовтневий районний суд Кривого Рогу виніс вирок у резонансній справі – судовому процесі над "криворізьким маніяком".37-річного мешканця міста, який нападав на жінок, ґвалтував і душив, за скоєні злочини засудили до довічного ув’язнення, - пише ТСН Засуджений свою провину не визнав, але докази і зібрані слідчими факти свідчать про його причетність до злочинів. Йому висунули звинувачення у скоєнні кримінальних злочинів за частиною 2 статті 115, частиною 2 статті 15, частинами 1, 2 статті 152, частиною 4 статті 152, частинами 2,3 статті 153, частинами 2, 4 статті 187 ККУ (умисне вбивство; закінчений замах на зґвалтування; зґвалтування; насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом; розбій).Навесні 2018 року криворіжців сколихнула страшна звістка про серійні напади та вбивства молодих жінок у місті. Упродовж травня-червня 2018 року на території Кривого Рогу сталося шість схожих нападів. Вони мали однаковий почерк: на жінок нападали, душили та ґвалтували, а після цього забирали їхні речі.Першою жертвою Андрія Білоусенка стала 17-річна студентка Марія З. Дівчина пізно ввечері поверталася додому через парк після святкування Дня міста 27 травня, але так і не дійшла. Про зникнення Марії наступного дня повідомили у соцмережах і оголосили про її розшук. Поліція та небайдужі городяни прочесали парк Богдана Хмельницького у Металургійному районі, через який мала йти дівчина, і незабаром знайшли її тіло у кущах. Вона була задушена, зґвалтована і без одягу.14 червня жертвою серійного злочинця стала 20-річна Аліна Г. Злочин стався у Покровському районі Кривого Рогу. Дівчина поверталася додому від подруги близько 11-ї години ночі через територію 9-ї міськлікарні. Наступного ранку її вбиту, зґвалтовану і роздягнену знайшла санітарка медзакладу, яка виносила сміття. У дівчини була розбита голова і понівечене обличчя. Її били тупим предметом.У ході слідства виявилося, що раніше у Металургійному районі вже мали місце два напади. Перший - вночі 15 травня на Нікопольському шосе, другий 24 травня біля медичного коледжу. Обом жертвам вдалося врятуватися. Ці факти в поліції кваліфікували як розбійний напад. Після другого схожого нападу правоохоронці почали об’єднувати їх в одне кримінальне провадження.Наступною жертвою маніяка, якій вдалося вижити, стала 38-річна жінка. На неї він напав в районі автозаправної станції. Коли ґвалтівник душив жінку, вона втратила свідомість, а коли прийшла до тями, то була без одягу.Також маніяк здійснив напад на жінку на території лікарні "тисячки". Він вдарив її по голові, придушив та кинув у каналізаційний колодязь. Жінка вижила і звернулася до правоохоронців.Слід зазначити, що усі жертви маніяка були схожої статури – невеликого зросту і стрункі, а також мали волосся середньої довжини темне або ж темно-русяве.Нападав чоловік після 21-ї години вечора. Психологи поліції склали психологічний портрет вбивці: він схильний до садизму, насильства, отримує задоволення від домінування над своїми жертвами.Після того, як правоохоронці пов’язали між собою усі напади і дійшли висновку, що їх може скоювати одна й та сама людина з маніакальними нахилами, розпочалася операція з пошуку зловмисника. До неї залучили ледь не кожен відділ поліції Кривого Рогу і кожного працівника. Контроль за розслідуванням злочинів взяло під особистий контроль керівництво Криворізького відділу поліції та Нацполіції України.Щодня вулиці міста, парки і сквери патрулювали понад пів тисячі правоохоронців в усіх районах міста. Співробітники поліції чергували позмінно до 3-ї години ночі щодня.Перші злочини сталися в Металургійному районі Кривого Рогу і звідти ми починали свою роботу. Ми перевдягалися в шорти, майки, ходили з напоями, лускали насіння, аби не привертати уваги. Я і мої колеги патрулювали квадрат, де знаходиться медколедж. На студентку цього навчального закладу було скоєно один з перших нападів. Ми повністю відпрацювали медколедж, поспілкувалися з кожною студенткою, попередили про небезпеку, дали наші номери телефонів, щоб у разі чогось підозрілого вони одразу телефонували. Самі щовечора чергували поблизу навчального закладу. Доправляли до відділку кожного підозрілого чоловіка, який ходив під вікнами коледжурозповідає ТСН.ua оперуповноважений, капітан поліції В.З моменту появи у місті чуток про маніяка у соцмережах почали з’являтися фотороботи ймовірного злочинця. В кожному чоловікові, який трохи схожий на людину на малюнку, очевидці бачили злочинця і телефонували до поліції, за весь час таких "маніяків" було понад півсотні. Деяким схожим з фотороботом криворіжцям погрожували сусіди і знайомі, і вони змушені були звертатися до правоохоронців чи журналістів по допомогу.Завдяки повідомленням жителів за період пошуку маніяка правоохоронцями було розкрито 20 аналогічних злочинів.Впродовж 4-х тижнів криворізькі правоохоронці цілодобово займалися пошуком маніяка. Невідомо, скільки б їм знадобилося часу, аби у 700-тисячному місті знайти серійного злочинця, якби не допомога ззовні. Вона прийшла звідти, звідки її годі було й чекати. Оперативнику карного розшуку зателефонувала його "підопічна", яка працює у сфері сексуальних послуг. Жінка поцікавилася, чи справді у місті "орудує" сексуальний маніяк, як він виглядає, у який спосіб вбиває жінок і чи є якісь особливі моменти у скоєнні ним злочинів."Я їй надіслав фоторобот. Обличчя чоловіка здалося їй знайомим, вік і статура теж підходили. Вона запитала про особливість в убивствах. Я розповів, що він душить і ґвалтує жінок у неприродній спосіб. А вона мені раптом говорить : "А у мене був такий клієнт. Телефонував і говорив, що хоче полового акту у такий спосіб. Я погодилася. І під час усього цього процесу він почав мене душити, що я ледве не знепритомніла" - розповідає оперативник. - Ця жінка записує номера телефонів усіх своїх клієнтів, підписує їх, судячи з досвіду, і номер цього клієнта в неї теж залишився. Мій інформатор його підписала так, щоб більше не брати у нього замовлення. Вона скинула його номер телефону і я передав його своєму керівництву", -повідомив ТСН.ua капітан поліції, оперуповноважений Криворізького відділу поліції В.Отриману від працівниці сексіндустрії інформацію передали до оперативно-технічної служби, фахівці якої оперативно вирахували місцезнаходження сім-карти власника. Далі встановили, що ця сім-карта знаходилася в приблизному квадраті, де було скоєне вбивство або ж напад і в той же час.Таким чином вдалося встановити його особу. За ним почали стежити і це продовжувалося деякий час. Правоохоронці збирали докази. По маршруту його слідування виставляли молодих дівчат тієї зовнішності і статури, які ставали жертвами нападу, щоб він почав за ними стежити, а спецслужби стежили за ним, щоб затримати його "на гарячому. Коли доказова база була зібрана, його затрималирозповідає оперуповноважений В.Серійним злочинцем, який скоював напади на жінок і вбивства виявився зовні зовсім не схожий на маніяка 35-річний криворіжець, зразковий сім’янин Андрій Білоусенко. Він виховував маленьку доньку, був люблячим батьком, мав дружину, працював на шахті імені Артема. Також злочинець вже мав судимість за розбійний напад на жінку і відсидів 3 роки.Про його "темний бік" не здогадувався ніхто. Для рідних це стало справжнім шоком. Сусіди на нього не скаржилися, колеги по роботі відгукувалися добре. Тим не менш, зібрані докази довели, що він і є той самий криворізький маніяк, який впродовж двох місяців тримав у страху усе місто.Психіатрична експертиза визнала громадянина Білоусенка осудним. У в’язниці він проведе решту свого життя.

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