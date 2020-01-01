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Доньці загиблого Героя готують подарунок на 15-річчя: волинян закликають долучитись

Доньці загиблого Героя готують подарунок на 15-річчя: волинян закликають долучитись
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.


19 серпня 15-річчя святкує Катерина Опейда – іменинниця з числа діток Небесного Легіону, дуже цікава та цілеспрямована дівчина.

А її батько, Володимир, на жаль, назавжди залишиться 40-річним.

Дівчина уже закінчила 9-й клас та отримала атестат про базову середню освіту з відзнакою, зайняла 2-ге місце на міській олімпіаді з географії, та 3-тє з правознавства. Катерина стала президентом школи в якій навчається, і розповіла, що почала відвідувати засідання міського учнівського парламенту, які дуже мотивують школярку та спонукають до роботи. Вона навіть під час карантину намагалась залучати учнів до різноманітних онлайн-флешмобів та акцій.


Щодо своєї майбутньої професії, то дівчина ще не визначилась. Адже вподобання й досі змінюються. Катруся не хвилюється щодо цього, бо має ще два роки, щоб точно зрозуміти чим все ж хотіла б займатись у житті. Під час карантину вона виявила, що просто обожнює кондитерську справу, і відтепер, майже щовихідні радує своїх рідних чимось смачненьким.

Минулоріч завдяки волонтерам вона мала прекрасну нагоду поїхати в табір у Німеччину.

Та, не зважаючи на той досвід, ті емоції, що отримала Катруся подорожуючи, вона залишається щирою патріоткою, усією душею вболіває за мир в Україні – рідній Батьківщині, в якій вона зростала та мріє жити і в майбутньому. Тому й дивується, чому так багато обіцянок, даних людям тими, хто мав би відстоювати їх права, залишаються невиконаними.

Найбільшим авторитетом для юної патріотки була і залишається рідна матуся, вона у всьому хоче бути схожою на неї. Дівчина говорить, що її мама – найкраща, найкрасивіша, найдобріша, наймиліша та найтурботливіша мама у всьому світі.

Катерина щиро вдячна усім волонтерам, що допомагають її родині. Каже, що найбільше їй запам’ятовуються такі вже часті з’їзди у Луцьку. А ще вдячна волонтерам, які супроводжували, та організаторам поїздок.

Зробити сюрприз Катрусі може кожен, привітавши його із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.

Фінансово підтримати родину: 5168-7573-5268-1441 (Опейда Лариса Іванівна, ПриватБанк)

Інформація для благодійників: Опейда Катерина – 15 років (19.08.2005). м. Луцьк. Зріст: 168; Одяг: М; Взуття: 41.

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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