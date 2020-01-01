Доньці загиблого Героя готують подарунок на 15-річчя: волинян закликають долучитись
Сьогодні, 16:14
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
19 серпня 15-річчя святкує Катерина Опейда – іменинниця з числа діток Небесного Легіону, дуже цікава та цілеспрямована дівчина.
А її батько, Володимир, на жаль, назавжди залишиться 40-річним.
Дівчина уже закінчила 9-й клас та отримала атестат про базову середню освіту з відзнакою, зайняла 2-ге місце на міській олімпіаді з географії, та 3-тє з правознавства. Катерина стала президентом школи в якій навчається, і розповіла, що почала відвідувати засідання міського учнівського парламенту, які дуже мотивують школярку та спонукають до роботи. Вона навіть під час карантину намагалась залучати учнів до різноманітних онлайн-флешмобів та акцій.
Щодо своєї майбутньої професії, то дівчина ще не визначилась. Адже вподобання й досі змінюються. Катруся не хвилюється щодо цього, бо має ще два роки, щоб точно зрозуміти чим все ж хотіла б займатись у житті. Під час карантину вона виявила, що просто обожнює кондитерську справу, і відтепер, майже щовихідні радує своїх рідних чимось смачненьким.
Минулоріч завдяки волонтерам вона мала прекрасну нагоду поїхати в табір у Німеччину.
Та, не зважаючи на той досвід, ті емоції, що отримала Катруся подорожуючи, вона залишається щирою патріоткою, усією душею вболіває за мир в Україні – рідній Батьківщині, в якій вона зростала та мріє жити і в майбутньому. Тому й дивується, чому так багато обіцянок, даних людям тими, хто мав би відстоювати їх права, залишаються невиконаними.
Найбільшим авторитетом для юної патріотки була і залишається рідна матуся, вона у всьому хоче бути схожою на неї. Дівчина говорить, що її мама – найкраща, найкрасивіша, найдобріша, наймиліша та найтурботливіша мама у всьому світі.
Катерина щиро вдячна усім волонтерам, що допомагають її родині. Каже, що найбільше їй запам’ятовуються такі вже часті з’їзди у Луцьку. А ще вдячна волонтерам, які супроводжували, та організаторам поїздок.
Зробити сюрприз Катрусі може кожен, привітавши його із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.
Фінансово підтримати родину: 5168-7573-5268-1441 (Опейда Лариса Іванівна, ПриватБанк)
Інформація для благодійників: Опейда Катерина – 15 років (19.08.2005). м. Луцьк. Зріст: 168; Одяг: М; Взуття: 41.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
19 серпня 15-річчя святкує Катерина Опейда – іменинниця з числа діток Небесного Легіону, дуже цікава та цілеспрямована дівчина.
А її батько, Володимир, на жаль, назавжди залишиться 40-річним.
Дівчина уже закінчила 9-й клас та отримала атестат про базову середню освіту з відзнакою, зайняла 2-ге місце на міській олімпіаді з географії, та 3-тє з правознавства. Катерина стала президентом школи в якій навчається, і розповіла, що почала відвідувати засідання міського учнівського парламенту, які дуже мотивують школярку та спонукають до роботи. Вона навіть під час карантину намагалась залучати учнів до різноманітних онлайн-флешмобів та акцій.
Щодо своєї майбутньої професії, то дівчина ще не визначилась. Адже вподобання й досі змінюються. Катруся не хвилюється щодо цього, бо має ще два роки, щоб точно зрозуміти чим все ж хотіла б займатись у житті. Під час карантину вона виявила, що просто обожнює кондитерську справу, і відтепер, майже щовихідні радує своїх рідних чимось смачненьким.
Минулоріч завдяки волонтерам вона мала прекрасну нагоду поїхати в табір у Німеччину.
Та, не зважаючи на той досвід, ті емоції, що отримала Катруся подорожуючи, вона залишається щирою патріоткою, усією душею вболіває за мир в Україні – рідній Батьківщині, в якій вона зростала та мріє жити і в майбутньому. Тому й дивується, чому так багато обіцянок, даних людям тими, хто мав би відстоювати їх права, залишаються невиконаними.
Найбільшим авторитетом для юної патріотки була і залишається рідна матуся, вона у всьому хоче бути схожою на неї. Дівчина говорить, що її мама – найкраща, найкрасивіша, найдобріша, наймиліша та найтурботливіша мама у всьому світі.
Катерина щиро вдячна усім волонтерам, що допомагають її родині. Каже, що найбільше їй запам’ятовуються такі вже часті з’їзди у Луцьку. А ще вдячна волонтерам, які супроводжували, та організаторам поїздок.
Зробити сюрприз Катрусі може кожен, привітавши його із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.
Фінансово підтримати родину: 5168-7573-5268-1441 (Опейда Лариса Іванівна, ПриватБанк)
Інформація для благодійників: Опейда Катерина – 15 років (19.08.2005). м. Луцьк. Зріст: 168; Одяг: М; Взуття: 41.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині – смертельна автотроща. ФОТО
Сьогодні, 16:37
Доньці загиблого Героя готують подарунок на 15-річчя: волинян закликають долучитись
Сьогодні, 16:14
Резонансна справа маніяка з Кривого Рогу: як повія допомогла викрити серійного злочинця
Сьогодні, 15:43