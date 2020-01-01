Доньці загиблого Героя готують подарунок на 15-річчя: волинян закликають долучитись

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.19 серпня 15-річчя святкує– іменинниця з числа діток Небесного Легіону, дуже цікава та цілеспрямована дівчина.А її батько,, на жаль, назавжди залишиться 40-річним.Дівчина уже закінчила 9-й клас та отримала атестат про базову середню освіту з відзнакою, зайняла 2-ге місце на міській олімпіаді з географії, та 3-тє з правознавства. Катерина стала президентом школи в якій навчається, і розповіла, що почала відвідувати засідання міського учнівського парламенту, які дуже мотивують школярку та спонукають до роботи. Вона навіть під час карантину намагалась залучати учнів до різноманітних онлайн-флешмобів та акцій.Щодо своєї майбутньої професії, то дівчина ще не визначилась. Адже вподобання й досі змінюються. Катруся не хвилюється щодо цього, бо має ще два роки, щоб точно зрозуміти чим все ж хотіла б займатись у житті. Під час карантину вона виявила, що просто обожнює кондитерську справу, і відтепер, майже щовихідні радує своїх рідних чимось смачненьким.Минулоріч завдяки волонтерам вона мала прекрасну нагоду поїхати в табір у Німеччину.Та, не зважаючи на той досвід, ті емоції, що отримала Катруся подорожуючи, вона залишається щирою патріоткою, усією душею вболіває за мир в Україні – рідній Батьківщині, в якій вона зростала та мріє жити і в майбутньому. Тому й дивується, чому так багато обіцянок, даних людям тими, хто мав би відстоювати їх права, залишаються невиконаними.Найбільшим авторитетом для юної патріотки була і залишається рідна матуся, вона у всьому хоче бути схожою на неї. Дівчина говорить, що її мама – найкраща, найкрасивіша, найдобріша, наймиліша та найтурботливіша мама у всьому світі.Катерина щиро вдячна усім волонтерам, що допомагають її родині. Каже, що найбільше їй запам’ятовуються такі вже часті з’їзди у Луцьку. А ще вдячна волонтерам, які супроводжували, та організаторам поїздок.Зробити сюрприз Катрусі може кожен, привітавши його із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0966833164.5168-7573-5268-1441 (Опейда Лариса Іванівна, ПриватБанк)Інформація для благодійників: Опейда Катерина – 15 років (19.08.2005). м. Луцьк. Зріст: 168; Одяг: М; Взуття: 41.