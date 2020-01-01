На Волині завдяки відеокамерам вдалось знайти викрадений на Львівщині автомобіль





З’ясувалося, що легковик вважається викраденим у Львівській області та перебуває у розшуку, - пише ГУНП у Волинській області.



Автомобіль виявили завдяки встановленим камерам відеоспостереження – спрацювала інформаційна підсистема «Гарпун».



Транспортний засіб затримали та помістили на арештмайданчик.



Досудове розслідування триває.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі у Горохові 17 серпня патрульні поліцейські затримали автомобіль Volkswagen Passat під керуванням 20-річного жителя селища Сенкевичівка.З’ясувалося, що легковик вважається викраденим у Львівській області та перебуває у розшуку, - пише ГУНП у Волинській області.Автомобіль виявили завдяки встановленим камерам відеоспостереження – спрацювала інформаційна підсистема «Гарпун».Транспортний засіб затримали та помістили на арештмайданчик.Досудове розслідування триває.

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