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На Волині завдяки відеокамерам вдалось знайти викрадений на Львівщині автомобіль

На Волині завдяки відеокамерам вдалось знайти викрадений на Львівщині автомобіль
На автодорозі у Горохові 17 серпня патрульні поліцейські затримали автомобіль Volkswagen Passat під керуванням 20-річного жителя селища Сенкевичівка.

З’ясувалося, що легковик вважається викраденим у Львівській області та перебуває у розшуку, - пише ГУНП у Волинській області.

Автомобіль виявили завдяки встановленим камерам відеоспостереження – спрацювала інформаційна підсистема «Гарпун».

Транспортний засіб затримали та помістили на арештмайданчик.

Досудове розслідування триває.



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Теги: авто, розшук, Волинь, Львівщина
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