На Волині завдяки відеокамерам вдалось знайти викрадений на Львівщині автомобіль
Сьогодні, 16:30
На автодорозі у Горохові 17 серпня патрульні поліцейські затримали автомобіль Volkswagen Passat під керуванням 20-річного жителя селища Сенкевичівка.
З’ясувалося, що легковик вважається викраденим у Львівській області та перебуває у розшуку, - пише ГУНП у Волинській області.
Автомобіль виявили завдяки встановленим камерам відеоспостереження – спрацювала інформаційна підсистема «Гарпун».
Транспортний засіб затримали та помістили на арештмайданчик.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
З’ясувалося, що легковик вважається викраденим у Львівській області та перебуває у розшуку, - пише ГУНП у Волинській області.
Автомобіль виявили завдяки встановленим камерам відеоспостереження – спрацювала інформаційна підсистема «Гарпун».
Транспортний засіб затримали та помістили на арештмайданчик.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Спускалися канатом з вікна готелю: у Польщі затримали двох українців, які намагалися втекти із самоізоляції
Сьогодні, 16:52
На Волині – смертельна автотроща. ФОТО
Сьогодні, 16:37
На Волині завдяки відеокамерам вдалось знайти викрадений на Львівщині автомобіль
Сьогодні, 16:30
Резонансна справа маніяка з Кривого Рогу: як повія допомогла викрити серійного злочинця
Сьогодні, 15:43