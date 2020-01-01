На Волині – смертельна автотроща. ФОТО





Попередньо, одна людина загинула. На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Триває перевірка.



Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Автопригода трапилася поблизу райцентру Любомль. Попередньо встановили, що 23-річний житель райцентру, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся із вантажівкою Volvo, за кермом якої перебував 41-річний громадянин іншої держави.



У результаті зіткнення водій легковика загинув. Іноземця доставили у лікарню.



Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує усі обставини трагедії.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любомльському районі сьогодні, 18 серпня, сталася смертельна аварія.Попередньо, одна людина загинула. На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Триває перевірка.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Автопригода трапилася поблизу райцентру Любомль. Попередньо встановили, що 23-річний житель райцентру, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся із вантажівкою Volvo, за кермом якої перебував 41-річний громадянин іншої держави.У результаті зіткнення водій легковика загинув. Іноземця доставили у лікарню.Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує усі обставини трагедії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію