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На Волині – смертельна автотроща. ФОТО

На Волині – смертельна автотроща. ФОТО
У Любомльському районі сьогодні, 18 серпня, сталася смертельна аварія.

Попередньо, одна людина загинула. На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Триває перевірка.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Автопригода трапилася поблизу райцентру Любомль. Попередньо встановили, що 23-річний житель райцентру, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся із вантажівкою Volvo, за кермом якої перебував 41-річний громадянин іншої держави.

У результаті зіткнення водій легковика загинув. Іноземця доставили у лікарню.

Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує усі обставини трагедії.

На Волині – смертельна автотроща. ФОТО
На Волині – смертельна автотроща. ФОТО
На Волині – смертельна автотроща. ФОТО




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Теги: аварія, Любомль
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