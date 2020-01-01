На Волині – смертельна автотроща. ФОТО
Сьогодні, 16:37
У Любомльському районі сьогодні, 18 серпня, сталася смертельна аварія.
Попередньо, одна людина загинула. На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Триває перевірка.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Автопригода трапилася поблизу райцентру Любомль. Попередньо встановили, що 23-річний житель райцентру, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся із вантажівкою Volvo, за кермом якої перебував 41-річний громадянин іншої держави.
У результаті зіткнення водій легковика загинув. Іноземця доставили у лікарню.
Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує усі обставини трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Попередньо, одна людина загинула. На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Триває перевірка.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Автопригода трапилася поблизу райцентру Любомль. Попередньо встановили, що 23-річний житель райцентру, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, ймовірно, не впорався з керуванням та зіткнувся із вантажівкою Volvo, за кермом якої перебував 41-річний громадянин іншої держави.
У результаті зіткнення водій легковика загинув. Іноземця доставили у лікарню.
Відомості слідчі внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує усі обставини трагедії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поблизу Ковеля три дні триватимуть навчання авіації
Сьогодні, 17:01
Спускалися канатом з вікна готелю: у Польщі затримали двох українців, які намагалися втекти із самоізоляції
Сьогодні, 16:52
На Волині – смертельна автотроща. ФОТО
Сьогодні, 16:37