Поблизу Ковеля три дні триватимуть навчання авіації
Сьогодні, 17:01
На території авіаційного полігону поблизу села Повурськ Ковельського району (військова частина А1547) у період 19 серпня - 21 серпня 2020 року будуть проводитися навчання авіації з практичним застосуванням авіаційних засобів ураження (бомбометання, пуски ракет) вдень та вночі.
Тож вхід та в’їзд на територію полігону категорично зоборонено, - пише ПроКовель.
Межі полігона встановлюються шлагбаумами і попереджувальними покажчиками з написами: “Небезпечно! Територія полігону! Проїзд і прохід суворо заборонено!”
Зауважують, що незважаючи на неодноразові звернення з боку командування авіаційного полігона до органів місцевого самоврядування, проведення роз’яснювальної роботи серед населення, на територію авіаційного полігона продовжують потрапляти люди, що не мають прямого відношення до роботи на ньому.
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Тож вхід та в’їзд на територію полігону категорично зоборонено, - пише ПроКовель.
Межі полігона встановлюються шлагбаумами і попереджувальними покажчиками з написами: “Небезпечно! Територія полігону! Проїзд і прохід суворо заборонено!”
Зауважують, що незважаючи на неодноразові звернення з боку командування авіаційного полігона до органів місцевого самоврядування, проведення роз’яснювальної роботи серед населення, на територію авіаційного полігона продовжують потрапляти люди, що не мають прямого відношення до роботи на ньому.
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