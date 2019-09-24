вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поблизу Ковеля три дні триватимуть навчання авіації

Поблизу Ковеля три дні триватимуть навчання авіації
На території авіаційного полігону поблизу села Повурськ Ковельського району (військова частина А1547) у період 19 серпня - 21 серпня 2020 року будуть проводитися навчання авіації з практичним застосуванням авіаційних засобів ураження (бомбометання, пуски ракет) вдень та вночі.

Тож вхід та в’їзд на територію полігону категорично зоборонено, - пише ПроКовель.

Межі полігона встановлюються шлагбаумами і попереджувальними покажчиками з написами: “Небезпечно! Територія полігону! Проїзд і прохід суворо заборонено!”

Зауважують, що незважаючи на неодноразові звернення з боку командування авіаційного полігона до органів місцевого самоврядування, проведення роз’яснювальної роботи серед населення, на територію авіаційного полігона продовжують потрапляти люди, що не мають прямого відношення до роботи на ньому.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Повурськ, навчання, авіація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу Ковеля три дні триватимуть навчання авіації
Сьогодні, 17:01
Спускалися канатом з вікна готелю: у Польщі затримали двох українців, які намагалися втекти із самоізоляції
Сьогодні, 16:52
На Волині – смертельна автотроща. ФОТО
Сьогодні, 16:37
На Волині завдяки відеокамерам вдалось знайти викрадений на Львівщині автомобіль
Сьогодні, 16:30
Доньці загиблого Героя готують подарунок на 15-річчя: волинян закликають долучитись
Сьогодні, 16:14
Схожі новини
У Луцьку розпочалися навчання фронтових винищувачів. ВІДЕО У Луцьку розпочалися навчання фронтових винищувачів. ВІДЕО
24 вересень, 2019, 05:16
На Волині відбудуться авіаційні навчання На Волині відбудуться авіаційні навчання
28 січень, 2019, 04:37
Обережно, ракети: на Волині навчатиметься авіація Обережно, ракети: на Волині навчатиметься авіація
01 вересень, 2018, 03:23
Бомби і ракети: фото навчань бомбардувальної авіації на Волині Бомби і ракети: фото навчань бомбардувальної авіації на Волині
15 вересень, 2017, 11:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поблизу Ковеля три дні триватимуть навчання авіації
Сьогодні, 17:01
 0
Спускалися канатом з вікна готелю: у Польщі затримали двох українців, які намагалися втекти із самоізоляції
Сьогодні, 16:52
 0
На Волині – смертельна автотроща. ФОТО
Сьогодні, 16:37
 0
На Волині завдяки відеокамерам вдалось знайти викрадений на Львівщині автомобіль
Сьогодні, 16:30
 0
Доньці загиблого Героя готують подарунок на 15-річчя: волинян закликають долучитись
Сьогодні, 16:14
 0
Медіа
відео
1/8