Лучан кличуть на велопробіг до Дня Незалежності
Сьогодні, 17:21
У Луцьку на Театральному майдані стартуватиме велопробіг з нагоди Дня Незалежності України.
Захід відбудеться 24 серпня о 11:00, - йдеться на сайті Луцькради.
Маршрут велопробігу: Театральний м-н. — пр.Волі — вул. Рівненська — пр. Відродження — пр. Молоді — вул. Соборності — пр. Перемоги — вул. Винниченка — Театральний м-н.
Організатори радять лучанам одягти вишиванку, взяти із собою державну символіку та подбати про велосипед з індивідуальними засобами захисту. Також наголошують, що організатори намагаються провести захід з дотриманням усіх карантинних вимог. Тож закликають не забувати про маски та соціальну дистанцію.
Контактна особа: Білоус Анна (0660180223).
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Захід відбудеться 24 серпня о 11:00, - йдеться на сайті Луцькради.
Маршрут велопробігу: Театральний м-н. — пр.Волі — вул. Рівненська — пр. Відродження — пр. Молоді — вул. Соборності — пр. Перемоги — вул. Винниченка — Театральний м-н.
Організатори радять лучанам одягти вишиванку, взяти із собою державну символіку та подбати про велосипед з індивідуальними засобами захисту. Також наголошують, що організатори намагаються провести захід з дотриманням усіх карантинних вимог. Тож закликають не забувати про маски та соціальну дистанцію.
Контактна особа: Білоус Анна (0660180223).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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