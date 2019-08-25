Лучан кличуть на велопробіг до Дня Незалежності





Захід відбудеться 24 серпня о 11:00, - йдеться на сайті Луцькради.



Маршрут велопробігу: Театральний м-н. — пр.Волі — вул. Рівненська — пр. Відродження — пр. Молоді — вул. Соборності — пр. Перемоги — вул. Винниченка — Театральний м-н.



Організатори радять лучанам одягти вишиванку, взяти із собою державну символіку та подбати про велосипед з індивідуальними засобами захисту. Також наголошують, що організатори намагаються провести захід з дотриманням усіх карантинних вимог. Тож закликають не забувати про маски та соціальну дистанцію.



Контактна особа: Білоус Анна (0660180223).



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