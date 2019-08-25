вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучан кличуть на велопробіг до Дня Незалежності

Лучан кличуть на велопробіг до Дня Незалежності
У Луцьку на Театральному майдані стартуватиме велопробіг з нагоди Дня Незалежності України.

Захід відбудеться 24 серпня о 11:00, - йдеться на сайті Луцькради.

Маршрут велопробігу: Театральний м-н. — пр.Волі — вул. Рівненська — пр. Відродження — пр. Молоді — вул. Соборності — пр. Перемоги — вул. Винниченка — Театральний м-н.

Організатори радять лучанам одягти вишиванку, взяти із собою державну символіку та подбати про велосипед з індивідуальними засобами захисту. Також наголошують, що організатори намагаються провести захід з дотриманням усіх карантинних вимог. Тож закликають не забувати про маски та соціальну дистанцію.

Контактна особа: Білоус Анна (0660180223).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: велопробіг, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У школі на Волині – протести через укрупнення класів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:18
Лікарка з Волині претендує на перемогу в премії «Жінка України 2020»
Сьогодні, 17:41
Лучан кличуть на велопробіг до Дня Незалежності
Сьогодні, 17:21
Поблизу Ковеля три дні триватимуть навчання авіації
Сьогодні, 17:01
Спускалися канатом з вікна готелю: у Польщі затримали двох українців, які намагалися втекти із самоізоляції
Сьогодні, 16:52
Схожі новини
У Луцьку відбувся велопробіг до Дня Незалежності. ФОТО У Луцьку відбувся велопробіг до Дня Незалежності. ФОТО
25 серпень, 2019, 16:25
«ПортСity» кличе на велопробіг* «ПортСity» кличе на велопробіг*
02 травень, 2019, 09:55
«ПортСity» влаштовує масовий велопробіг* «ПортСity» влаштовує масовий велопробіг*
24 квітень, 2019, 13:43
У Луцьку влаштують велопробіг у вишиванках У Луцьку влаштують велопробіг у вишиванках
16 серпень, 2018, 21:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині на хабарі викрили поліцейського. ФОТО
Сьогодні, 18:36
 0
У школі на Волині – протести через укрупнення класів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:18
 0
Лікарка з Волині претендує на перемогу в премії «Жінка України 2020»
Сьогодні, 17:41
 0
Лучан кличуть на велопробіг до Дня Незалежності
Сьогодні, 17:21
 0
Поблизу Ковеля три дні триватимуть навчання авіації
Сьогодні, 17:01
 0
Медіа
відео
1/8