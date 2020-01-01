Лікарка з Волині претендує на перемогу в премії «Жінка України 2020»





Її кандидатуру відібрали за відгуками вдячних пацієнтів, - пише



За словами Віти Сакуляк, номінація стала для неї повною несподіванкою. Спочатку вона навіть не вірила, що це правда.



«Для мене це було дуже неочікувано. У мене був шок, коли куратори конкурсу прислали мені повідомлення, що мене з відгуків пацієнтів відібрали, зареєстрували і я стала однією із претенденток на перемогу в номінації «За життя».



Я спочатку не повірила. Тим паче, що повідомлення я отримала в ніч з 13-го на 14-е. Я навіть подумала, що це якийсь фейк. Почала перевіряти чи це дійсно так, і коли навіть переконалася, що це правда, то всеодно була шокована.



Коли я раніше дивилась ці номінації по телевізору, то думала, що мабуть так розважається шоу-бізнес. Вони для себе роблять вечірку. Але, коли я побачила себе там, то моя думка, звісно, помінялась», – поділилась своїми враженнями лікарка.



Жінка розповіла, що для неї медицина – не лише улюблена робота, а й хобі, і відпочинок.



«Для мене моя робота – це і хобі, і відпочинок. Я з дитинства мріяла бути лікарем і зараз дуже щаслива, що моя мрія здійснилася. Мені дуже приємно, що мене цінують як професіонала. Це найважливіше, що може бути, коли ти можеш бути комусь корисний», – зауважила Віта Сакуляк.



Наразі у номінаціях Національної незалежної премії «Жінка України 2020» триває етап голосування, який закінчиться 1-го вересня. Є ймовірність, що його ще можуть продовжити. Потім усі голоси підрахують і призначать дату церемонії нагородження, де й повідомлять результати.



До речі, Віта Сакуляк родом з Полтавщини. До Володимира переїхала у зв’язку із заміжжям.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Приватний лікар-педіатр з Володимира-Волинського Віта Сакуляк стала однією із 5-ти претенденток на перемогу в номінації «Заради життя» Національної незалежної премії «Жінка України 2020».Її кандидатуру відібрали за відгуками вдячних пацієнтів, - пише Буг. За словами Віти Сакуляк, номінація стала для неї повною несподіванкою. Спочатку вона навіть не вірила, що це правда.«Для мене це було дуже неочікувано. У мене був шок, коли куратори конкурсу прислали мені повідомлення, що мене з відгуків пацієнтів відібрали, зареєстрували і я стала однією із претенденток на перемогу в номінації «За життя».Я спочатку не повірила. Тим паче, що повідомлення я отримала в ніч з 13-го на 14-е. Я навіть подумала, що це якийсь фейк. Почала перевіряти чи це дійсно так, і коли навіть переконалася, що це правда, то всеодно була шокована.Коли я раніше дивилась ці номінації по телевізору, то думала, що мабуть так розважається шоу-бізнес. Вони для себе роблять вечірку. Але, коли я побачила себе там, то моя думка, звісно, помінялась», – поділилась своїми враженнями лікарка.Жінка розповіла, що для неї медицина – не лише улюблена робота, а й хобі, і відпочинок.«Для мене моя робота – це і хобі, і відпочинок. Я з дитинства мріяла бути лікарем і зараз дуже щаслива, що моя мрія здійснилася. Мені дуже приємно, що мене цінують як професіонала. Це найважливіше, що може бути, коли ти можеш бути комусь корисний», – зауважила Віта Сакуляк.Наразі у номінаціях Національної незалежної премії «Жінка України 2020» триває етап голосування, який закінчиться 1-го вересня. Є ймовірність, що його ще можуть продовжити. Потім усі голоси підрахують і призначать дату церемонії нагородження, де й повідомлять результати.До речі, Віта Сакуляк родом з Полтавщини. До Володимира переїхала у зв’язку із заміжжям.

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