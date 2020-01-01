вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лікарка з Волині претендує на перемогу в премії «Жінка України 2020»

Лікарка з Волині претендує на перемогу в премії «Жінка України 2020»
Приватний лікар-педіатр з Володимира-Волинського Віта Сакуляк стала однією із 5-ти претенденток на перемогу в номінації «Заради життя» Національної незалежної премії «Жінка України 2020».

Її кандидатуру відібрали за відгуками вдячних пацієнтів, - пише Буг.

За словами Віти Сакуляк, номінація стала для неї повною несподіванкою. Спочатку вона навіть не вірила, що це правда.

«Для мене це було дуже неочікувано. У мене був шок, коли куратори конкурсу прислали мені повідомлення, що мене з відгуків пацієнтів відібрали, зареєстрували і я стала однією із претенденток на перемогу в номінації «За життя».

Я спочатку не повірила. Тим паче, що повідомлення я отримала в ніч з 13-го на 14-е. Я навіть подумала, що це якийсь фейк. Почала перевіряти чи це дійсно так, і коли навіть переконалася, що це правда, то всеодно була шокована.

Коли я раніше дивилась ці номінації по телевізору, то думала, що мабуть так розважається шоу-бізнес. Вони для себе роблять вечірку. Але, коли я побачила себе там, то моя думка, звісно, помінялась», – поділилась своїми враженнями лікарка.

Жінка розповіла, що для неї медицина – не лише улюблена робота, а й хобі, і відпочинок.

«Для мене моя робота – це і хобі, і відпочинок. Я з дитинства мріяла бути лікарем і зараз дуже щаслива, що моя мрія здійснилася. Мені дуже приємно, що мене цінують як професіонала. Це найважливіше, що може бути, коли ти можеш бути комусь корисний», – зауважила Віта Сакуляк.

Наразі у номінаціях Національної незалежної премії «Жінка України 2020» триває етап голосування, який закінчиться 1-го вересня. Є ймовірність, що його ще можуть продовжити. Потім усі голоси підрахують і призначать дату церемонії нагородження, де й повідомлять результати.

До речі, Віта Сакуляк родом з Полтавщини. До Володимира переїхала у зв’язку із заміжжям.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лікарка, премія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині за три дні різко зросла завантаженість «коронавірусних» ліжок в лікарнях
У Луцьку не посилюватимуть карантин. ОФІЦІЙНО
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині на хабарі викрили поліцейського. ФОТО
Сьогодні, 18:36
У школі на Волині – протести через укрупнення класів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:18
Лікарка з Волині претендує на перемогу в премії «Жінка України 2020»
Сьогодні, 17:41
Лучан кличуть на велопробіг до Дня Незалежності
Сьогодні, 17:21
Поблизу Ковеля три дні триватимуть навчання авіації
Сьогодні, 17:01
Схожі новини
Дві волинянки увійшли до ТОП-50 найкращих вчителів України Дві волинянки увійшли до ТОП-50 найкращих вчителів України
15 серпень, 13:55
Лікарка з Волині розповіла, як влітку не зіпсувати собі відпочинок кишковими отруєннями Лікарка з Волині розповіла, як влітку не зіпсувати собі відпочинок кишковими отруєннями
14 липень, 15:47
У Ковелі начальник водоканалу відсудив у міськради премію У Ковелі начальник водоканалу відсудив у міськради премію
27 червень, 08:16
У громаді на Волині відзначили кращих медиків У громаді на Волині відзначили кращих медиків
21 червень, 21:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині на хабарі викрили поліцейського. ФОТО
Сьогодні, 18:36
 0
У школі на Волині – протести через укрупнення класів. ВІДЕО
Сьогодні, 18:18
 0
Лікарка з Волині претендує на перемогу в премії «Жінка України 2020»
Сьогодні, 17:41
 0
Лучан кличуть на велопробіг до Дня Незалежності
Сьогодні, 17:21
 0
Поблизу Ковеля три дні триватимуть навчання авіації
Сьогодні, 17:01
 0
Медіа
відео
1/8