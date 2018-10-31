У школі на Волині – протести через укрупнення класів. ВІДЕО

Олена Матвєєва.



Батьки зібралися на збори у загальноосвітній школі №1 міста Ківерці, щоб висловити своє невдоволення цим рішенням, повідомляє



Керівник гуманітарного відділу Ківерцівської міської ради Микола Грибук на зборах за участю батьків третьокласників школи №1 сказав: згідно із санітарними вимогами, у цьому класі недостатньо місць для навчання дітей у період епідемії коронавірусу. Говорить: згідно із формулою освітньої субвенції, яка визначається для педагогічних працівників, у класі має бути 21 учень, це - середня наповнюваність школярів по ОТГ. Тому довелось об’єднали класи з кількістю до 30 учнів, а в деяких навіть понад 30 учнів, - каже посадовець. Це робиться для того, щоб ми не мали дірку в бюджеті з освітньої субвенції та щоб ми могли забезпечити навчання в сільській місцевості, - каже Микола Губарик.



Батькам під час зборів пропонували залучити ще 9 учнів третього класу у їх школу, перевести дітей до іншого корпусу, що розташований за кількасот метрів від цього приміщення, або ж перевести дітей в інший кабінет, де вчитимуться четвертокласники. З цим не погоджуються інші батьки, каже їх вчителька Тетяна Назарчук, адже вже вклали гроші в ремонт саме цього кабінету.



Мама школяра Олена Матвєєва каже кабінет, де з 1 вересня повинні навчатися 34 дитини. "Як це навчання має відбуватися?.. Вчитель має ходити боком до останніх парт?.. Це просто нереально. Одна кватирка лише на провітрювання відкривається. Це, навіть, не беручи до уваги карантин", - каже жінка.



Зустріч батьків із керівництвом школи та Ківерцівської об’єднаної територіальної громади тривала понад дві години. Директорка Ківерцівської загальноосвітньої школи №1 Світлана Люшик каже, що знайшли компроміс. За ці два тижні мають провести роботу і залучити 9 учнів з інших шкіл міста. Якщо вдасться цей варіант, у школі збережуться два класи. Якщо це не вдасться, то планують перевести дітей в більше приміщення, площею більше як 50 квадратів. І там навчатимуть дітей, - каже директорка.



Мама третьокласниці Віта Бондарєва каже: якщо керівництво Ківерцівської ОТГ та школи №1 не дослухається до їх вимог і діти з 1 вересня сядуть за парти у тісному приміщенні, батьки звертатимуться до суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівській школі №1 хочуть об’єднати два класи, де навчалося 16 і 18 дітей в один, розповідає мама третьокласникаБатьки зібралися на збори у загальноосвітній школі №1 міста Ківерці, щоб висловити своє невдоволення цим рішенням, повідомляє "Суспільне" Керівник гуманітарного відділу Ківерцівської міської радина зборах за участю батьків третьокласників школи №1 сказав: згідно із санітарними вимогами, у цьому класі недостатньо місць для навчання дітей у період епідемії коронавірусу. Говорить: згідно із формулою освітньої субвенції, яка визначається для педагогічних працівників, у класі має бути 21 учень, це - середня наповнюваність школярів по ОТГ. Тому довелось об’єднали класи з кількістю до 30 учнів, а в деяких навіть понад 30 учнів, - каже посадовець. Це робиться для того, щоб ми не мали дірку в бюджеті з освітньої субвенції та щоб ми могли забезпечити навчання в сільській місцевості, - каже Микола Губарик.Батькам під час зборів пропонували залучити ще 9 учнів третього класу у їх школу, перевести дітей до іншого корпусу, що розташований за кількасот метрів від цього приміщення, або ж перевести дітей в інший кабінет, де вчитимуться четвертокласники. З цим не погоджуються інші батьки, каже їх вчителька, адже вже вклали гроші в ремонт саме цього кабінету.Мама школяра Олена Матвєєва каже кабінет, де з 1 вересня повинні навчатися 34 дитини. "Як це навчання має відбуватися?.. Вчитель має ходити боком до останніх парт?.. Це просто нереально. Одна кватирка лише на провітрювання відкривається. Це, навіть, не беручи до уваги карантин", - каже жінка.Зустріч батьків із керівництвом школи та Ківерцівської об’єднаної територіальної громади тривала понад дві години. Директорка Ківерцівської загальноосвітньої школи №1каже, що знайшли компроміс. За ці два тижні мають провести роботу і залучити 9 учнів з інших шкіл міста. Якщо вдасться цей варіант, у школі збережуться два класи. Якщо це не вдасться, то планують перевести дітей в більше приміщення, площею більше як 50 квадратів. І там навчатимуть дітей, - каже директорка.Мама третьокласниці Віта Бондарєва каже: якщо керівництво Ківерцівської ОТГ та школи №1 не дослухається до їх вимог і діти з 1 вересня сядуть за парти у тісному приміщенні, батьки звертатимуться до суду.

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