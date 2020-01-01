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На Волині на хабарі викрили поліцейського. ФОТО

На Волині на хабарі викрили поліцейського. ФОТО
На Волині працівника одного з райвідділів поліції Головного управління Національної поліції в області викрили під час одержання від громадянина неправомірної вигоди в розмірі 2500 гривень за безперешкодне перевезення територією району деревини.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Слідство вважає, що правоохоронець не вперше вимагав та одержував "данину" за це, адже задокументоно також факт одержання ним ще 1500 гривень.

Тривають першочергові слідчі дії, після закінчення яких вирішуватимуть питання щодо повідомлення поліцейському про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Прокурори готують також клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу й відсторонення його від посади.

Викриття правоохоронця під час одержання неправомірної вигоди - результат спільної роботи прокуратури Волинської області,
Управління СБУ в області й слідчих Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові.

На Волині на хабарі викрили поліцейського. ФОТО
На Волині на хабарі викрили поліцейського. ФОТО

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Теги: Волинь, хабар, працівник поліції
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